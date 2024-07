PHOTO SCOTT MCINTYRE, THE NEW YORK TIMES

(Washington) L’inflation a ralenti aux États-Unis en juin pour le troisième mois consécutif, signe que la pire flambée des prix depuis quatre décennies s’estompe progressivement et que la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) pourrait bientôt abaisser son taux directeur.

Christopher Rugaber Associated Press

L’indice des prix à la consommation (indice CPI) a baissé de 0,1 % entre mai et juin après être resté stable le mois précédent, a annoncé jeudi le ministère du Travail dans un rapport plus positif que prévu. Il s’agit de la première baisse de l’indice CPI sur un mois depuis mai 2020, lorsque l’économie était paralysée par la pandémie.

Par rapport à l’année précédente, les prix ont augmenté de 3 % en juin, un taux inférieur aux 3,3 % enregistrés en mai.

Les derniers chiffres sur l’inflation contribueront probablement à convaincre la Fed que l’inflation revient vers son objectif de 2 %.

Une brève reprise de l’inflation au début de cette année a amené les responsables à revoir à la baisse leurs attentes en matière de baisse du taux directeur. Ils ont déclaré qu’il leur faudrait plusieurs mois de légères hausses de prix pour se sentir suffisamment en confiance pour abaisser leur taux directeur, actuellement à son plus haut niveau depuis 23 ans, à 5,3 %.

Si l’inflation reste faible pendant l’été, la plupart des économistes s’attendent à ce que la Fed commence à réduire son taux directeur en septembre.

« Cela confirme qu’il y a très peu de chances que l’inflation réaccélère et qu’il est temps que la Fed baisse ses taux », a affirmé Luke Tilley, économiste en chef chez Wilmington Trust, une société de gestion de patrimoine.

M. Tilley a noté que le prix des loyers et les coûts d’accession à la propriété se sont considérablement atténués le mois dernier.

Même si l’inflation ralentit, les coûts de la nourriture, du loyer, des soins de santé et d’autres nécessités restent beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie – une source de mécontentement du public et une menace pour la réélection du président Joe Biden.

Le prix du gaz plonge

En juin, les prix du gaz ont plongé pour un deuxième mois consécutif, chutant de 3,8 % en moyenne à l’échelle nationale par rapport à mai. Les prix du gaz sont désormais en baisse de 2,5 % par rapport à il y a un an.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,1 % le mois dernier, soit la première hausse en cinq mois, et ne sont que 1,1 % plus élevés qu’il y a un an. Les prix des denrées alimentaires sont toujours à la hausse, en moyenne, de 21 % par rapport à mars 2021, lorsque l’inflation a commencé à monter en flèche. Les salaires moyens des Américains ont également fortement augmenté depuis.

Si on exclut les produits alimentaires et l’énergie, les prix dits de base n’ont augmenté que de 0,1 % entre mai et juin, en dessous de la hausse de 0,2 % du mois précédent. Par rapport à l’année précédente, les prix de base ont augmenté de 3,3 % en juin, contre 3,4 % en mai.

Le coût des voitures neuves et d’occasion a également diminué le mois dernier. Les prix des voitures d’occasion, qui avaient grimpé en flèche pendant la reprise après la pandémie, ont chuté de 10,1 % l’année dernière.

Les coûts de location et de propriété, qui représentent plus d’un tiers de l’ensemble de l’indice CPI, ont augmenté à un rythme plus lent le mois dernier, en hausse de 0,3 % de mai à juin.

Il s’agit de la hausse la plus légère depuis près de trois ans, et elle pourrait signaler qu’un ralentissement tant attendu de la hausse des prix des loyers est enfin arrivé. Toutefois, par rapport à l’année précédente, les loyers ont encore augmenté de 5,1 % en juin, un rythme beaucoup plus rapide qu’avant la pandémie.

Les coûts de location sont généralement parmi les derniers dominos inflationnistes à baisser, c’est pourquoi les économistes sont encouragés par la hausse de juin. Une augmentation de la construction d’appartements au cours des deux dernières années a permis la mise en ligne de nombreux nouveaux logements, obligeant certains propriétaires à revoir les loyers pour attirer les locataires.

« C’est un très, très bon signe que la faiblesse [des prix] à laquelle nous nous attendions depuis un an et demi commence enfin à se produire », a déclaré Alan Detmeister, économiste chez UBS Investment Bank.

La Fed a maintenu son taux directeur stable pendant près d’un an après l’avoir relevé de manière agressive en 2022 et 2023, ce qui a entraîné une hausse du coût des prêts hypothécaires, des prêts automobiles, des cartes de crédit et d’autres formes d’emprunts aux particuliers et aux entreprises.

L’inflation est désormais bien en dessous de son pic de 9,1 % atteint à la mi-2022. D’autres mesures suggèrent que l’économie est saine, bien qu’il y ait un ralentissement : le chômage est encore relativement faible, les embauches restent stables et de nombreux consommateurs continuent de voyager, de manger au restaurant et de dépenser en divertissement.