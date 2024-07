Le ralentissement du marché de l’emploi américain étant « plus marqué que prévu, on s’attend à un ralentissement de la croissance économique et à une baisse de l’appétit pour l’énergie, après une demande plus forte au cours de l’été », a expliqué Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

(Londres) Les prix du pétrole perdent du terrain lundi en raison de prises de bénéfices et de données économiques américaines publiées la semaine passée plus moroses que prévu, inquiétant quant au niveau de la demande du pays.

Agence France-Presse

Vers 5 h 50 (heure de l’Est) (11 h 50 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, perdait 0,97 %, à 85,70 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, baissait de 1,18 % à 82,18 dollars.

« Les prix du pétrole sont sous pression en raison des inquiétudes croissantes concernant la demande de l’économie américaine », a signalé Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le ralentissement du marché de l’emploi américain étant « plus marqué que prévu, on s’attend à un ralentissement de la croissance économique et à une baisse de l’appétit pour l’énergie, après une demande plus forte au cours de l’été », a expliqué Mme Streeter.

Pour Tamas Varga, analyste de PVM Energy, si ces données économiques plus moroses laissent « de plus en plus entrevoir une première baisse des taux » de la banque centrale américaine (Fed), « reste à savoir si elle interviendra en septembre ».

M. Varga a également évoqué des « prises de bénéfices » des investisseurs « qui se poursuivent dans la perspective […] de la fermeture des ports texans en raison de l’ouragan Béryl ».

Les problèmes d’approvisionnement semblent en effet toujours d’actualité et pourraient doper les prix.

Plusieurs zones côtières du Texas, région de forte activité pétrolière, ont été évacuées en raison d’alertes aux inondations et aux coupures de courant à l’approche de Béryl, qui a repris de la force dans la nuit de dimanche à lundi, redevenant un ouragan.

Béryl devrait toucher terre entre la ville portuaire de Corpus Christi et l’île de Galveston tôt lundi aux États-Unis.

Premier ouragan de la saison dans l’Atlantique, qui s’étend de début juin à fin novembre, Béryl est exceptionnellement puissant.

Les mouvements de prix des prochains jours « pourraient dépendre de l’ampleur des dégâts causés par l’ouragan », estiment les analystes d’Energi Danmark.