(Londres) Les cours du pétrole étaient soutenus mardi par la perspective de baisses des taux américains, la poursuite du conflit au Moyent-Orient et le risque de perturbations de l’approvisionnement liées aux ouragans.

Agence France-Presse

Vers 5 h 30 (heure de l’Est) (11 h 30 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, gagnait 0,68 % à 87,19 dollars, après avoir atteint 87,25 dollars, son plus haut niveau depuis fin avril.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, montait de 0,72 % à 83,98 dollars, ayant plus tôt également touché son record depuis deux mois, à 84,05 dollars.

« Les baisses de plus en plus probables des taux d’intérêt de la Fed dans les mois à venir et la prime de risque géopolitique toujours élevée », en particulier en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, contribuent à faire monter les prix, explique Claudio Galimberti, de Rystad Energy.

L’inflation reflue graduellement aux États-Unis, ce qui pousse les marchés à s’attendre « à des réductions de taux d’au moins deux quarts de point de pourcentage cette année, potentiellement à partir de septembre », note l’analyste.

Or des taux d’intérêt plus bas plombent le billet vert, devise dans laquelle sont libellés les achats de pétrole, ce qui en favorise l’achat.

Une prise de parole du président de la Réserve fédérale (Fed) mardi, suivi de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de juin de l’institution monétaire mercredi, devraient davantage éclairer les investisseurs à ce sujet.

« La baisse des exportations de brut de l’OPEP » en juin comparé au mois précédent, « au moment même où les raffineries s’accélèrent en prévision du pic estival, contribue à rendre le marché plus tendu que prévu, et les prix réagissent en conséquence », ajoute M. Galimberti.

Par ailleurs, « les acteurs du marché se prémunissent contre la possibilité de perturbations des raffineries alors que la saison des ouragans démarre et que Beryl » gagne en intensité, rappelle Tamas Varga, de PVM Energy.

L’ouragan Béryl, qui balaye plusieurs îles du sud-est des Antilles avec des pluies et des vents extrêmes dévastateurs, a en effet été reclassé dans la nuit en catégorie 5, la plus élevée de l’échelle météorologique, par le Centre national américain des ouragans (NHC).

Un phénomène climatique de cette échelle est extrêmement rare si tôt dans la saison des ouragans qui s’étend de début juin à fin novembre aux États-Unis.

M. Varga relève enfin la bonne santé du secteur manufacturier en Chine, premier importateur mondial de pétrole, d’après des données publiées la veille.