PHOTO GILLES SABRIE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Detroit) Les ventes de véhicules neufs aux États-Unis n’ont que légèrement augmenté au deuxième trimestre, malgré des remises plus importantes et des prix légèrement inférieurs.

Tom Krisher Associated Press

Mais des ventes plus dynamiques pourraient se profiler à l’horizon : les analystes de l’industrie automobile affirment qu’ils s’attendent à une nouvelle baisse des prix et à une possibilité de baisse des taux d’intérêt qui rendrait plus abordable le recours à un emprunt pour un véhicule neuf.

Dans l’ensemble, les ventes aux États-Unis n’ont augmenté que de 0,1 % par rapport à l’année dernière, car les prix encore élevés ont tenu de nombreux acheteurs potentiels à l’écart du marché, selon les chiffres préliminaires publiés mardi par Motorintelligence.com.

Les ventes ont été réduites à néant fin juin, lorsque des cyberattaques ont paralysé le logiciel de CDK Global que les concessionnaires utilisent pour rédiger les documents de vente. CDK a déclaré que la plupart des concessionnaires avaient de nouveau accès mardi après-midi, mais des sociétés telles que General Motors ont affirmé que le problème avait retardé certaines livraisons au troisième trimestre.

Les analystes affirment que les stocks chez les concessionnaires augmentent, en particulier pour les camionnettes et autres véhicules plus chers.

Les remises varient en fonction de la demande de véhicules, les modèles plus petits et moins chers et les hybrides essence-électrique étant généralement plus rares. De nombreux clients retardent leurs achats, pensant que des remises plus importantes sont à venir.

Toyota, qui vend de nombreux hybrides essence-électricité populaires, a enregistré une augmentation de ses ventes de 9,2 % d’avril à juin. Les ventes de Honda ont augmenté de 2,7 %, tandis que General Motors n’a affiché qu’un gain de 0,3 % et Hyundai a annoncé une augmentation de 1,8 %. Subaru a enregistré une hausse des ventes de 5,4 %.

Les ventes de Stellantis ont chuté de 20,7 % au deuxième trimestre, avec la marque Ram en baisse de 26 % et les ventes de Jeep en repli de 19 %. Les ventes de Nissan ont chuté de 3,1 %, tandis que celles de Kia ont baissé de 1,6 %.

Ensemble, les constructeurs automobiles ont déclaré avoir vendu environ 4,13 millions de véhicules neufs entre avril et juin. Ce chiffre est en passe d’atteindre les prévisions de près de 16 millions pour l’année, soit un peu plus que les 15,6 millions de l’année dernière.

Plus tôt mardi, Tesla a annoncé que ses ventes globales au deuxième trimestre avaient chuté de 4,8 %, avec une baisse de 6,6 % au premier semestre. L’entreprise ne détaille pas ses ventes aux États-Unis. Ford publie mercredi ses chiffres de ventes.