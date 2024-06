(Ottawa) La croissance économique canadienne a rebondi en avril, mais les premières indications suggèrent qu’elle n’a pas réussi à maintenir son élan jusqu’en mai.

La Presse Canadienne

Statistique Canada a annoncé vendredi que le produit intérieur brut réel avait augmenté de 0,3 % en avril — ce qui correspond à son estimation initiale pour le mois — après être resté essentiellement inchangé un mois plus tôt.

Cependant, les premiers chiffres de mai de l’agence suggèrent que le rythme de croissance ne s’est pas poursuivi et a ralenti à 0,1 % pour le mois.

L’économiste en chef de BMO, Doug Porter, a déclaré que la croissance, dans l’ensemble, résistait un peu mieux que prévu en 2024, mais restait généralement terne.

« Pour la Banque du Canada, cela ne change pas grand-chose, car la croissance est encore un peu inférieure à son potentiel, ce qui signifie probablement une nouvelle hausse du taux de chômage et une nouvelle modération de l’inflation sous-jacente », a écrit M. Porter dans un rapport.

« Tant que cette dernière hypothèse reste vraie, d’autres réductions de taux finiront par arriver. Nous anticipons toujours la prochaine réduction en septembre », a-t-il ajouté.

La Banque du Canada a réduit son taux d’intérêt directeur plus tôt ce mois-ci pour la première fois depuis les premiers jours de la pandémie et même si elle devrait réduire à nouveau son taux, le moment est incertain.

Statistique Canada a rapporté que l’inflation annuelle en mai a été de 2,9 %, contre 2,7 % en avril, un résultat qui a affaibli les attentes des marchés financiers d’une réduction du taux directeur en juillet.

La croissance de l’économie en avril s’est produite alors que 15 des 20 secteurs ont progressé au cours du mois et que les industries productrices de biens et les industries productrices de services ont contribué à la croissance.

Les industries productrices de services ont augmenté de 0,3 %, le secteur du commerce de gros ayant fait un bond de 2 % en avril. Le commerce de détail a également gagné 0,5 % pour le mois.

Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs a affiché une hausse de 0,9 %, tandis que celui des services d’hébergement et de restauration a gagné 1,2 %. Le secteur de la finance et des assurances a ajouté 0,4 %.

Durant la même période, les industries productrices de biens ont affiché une croissance de 0,3 %, l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz ayant augmenté de 1,8 %.

Le secteur manufacturier a progressé de 0,4 % en avril, tandis que le secteur de la construction a glissé de 0,4 %.