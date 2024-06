Ce sursaut du PIB du Québec au premier trimestre 2024 s’avère presque deux fois plus élevé que le rebond de 1,7 % mesuré pour toute l’économie du Canada.

Le rebond de croissance de l’économie du Québec au premier trimestre augure des premiers « signes de reprise » après une dizaine de mois consécutifs de contraction, de l’avis d’économistes du secteur bancaire.

Selon l’Institut de la Statistique du Québec, le PIB réel de l’économie québécoise a augmenté de 3,6 % sur une base annualisée durant les trois premiers mois de 2024, après le repli de 0,4 % enregistré au dernier trimestre de 2023.

« Après avoir traversé une période de difficultés majeures en 2023, avec une contraction du PIB réel pendant trois trimestres consécutifs, l’économie du Québec renoue enfin avec la croissance. La phase de contraction de l’économie survenue du printemps 2023 jusqu’à la fin de l’année dernière semble donc terminée », constatent les économistes Hélène Bégin et Maëlle Boulais-Préseault, au Mouvement Desjardins.

« Au-delà du rebond du PIB réel au premier trimestre, l’économie du Québec émet plusieurs signaux positifs. Les dépenses de consommation ont fortement rebondi et le taux d’épargne se maintient à un niveau élevé grâce à la progression rapide du revenu personnel disponible, signalent les économistes de Desjardins.

« Malgré le contexte de forte inflation depuis quelques années, la renégociation des conventions collectives et la volonté de plusieurs entreprises de retenir leurs employés sont parmi les facteurs qui alimentent la croissance des salaires et, par ricochet, celle des revenus. Aussi, le regain du secteur résidentiel s’avère une excellente nouvelle, tout comme celui des investissements en machineries et en équipements. »

À la Banque Nationale, l’économiste Daren King signale que « le PIB réel par habitant (au Québec) a connu une première hausse après sept trimestres (21 mois) de contraction. »

Par conséquent, prévoit-il pour les prochains mois, « je continue de croire que le PIB du Québec pourrait s’avérer résilient par rapport au reste du Canada, notamment en raison du plus faible niveau d’endettement des ménages québécois, mais aussi grâce à leur taux d’épargne élevé qui ne cesse d’augmenter. »

Chez Desjardins, les économistes Bégin et Boulais-Préseault demeurent réservées en attente des prochaines baisses des taux d’intérêt.

« Malgré l’amélioration du contexte économique au Québec, de nombreuses entreprises ainsi que plusieurs ménages font face à une situation financière difficile, voire critique, notent-elles dans une analyse consultée par La Presse.

« La baisse des taux d’intérêt directeurs qui se poursuivra au Canada cette année et l’an prochain permettra d’atténuer la vulnérabilité des emprunteurs tout en solidifiant la reprise économique déjà enclenchée au Québec. »