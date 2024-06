(Londres) Les prix du pétrole évoluaient en légère hausse mercredi, poussés par le risque géopolitique au Moyen-Orient et les craintes d’une guerre à plus grande échelle, mais restaient tempérés par les premiers chiffres hebdomadaires sur les stocks aux États-Unis.

Agence France-Presse

Vers 5 h 15 (heure de l’Est) (11 h 15 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 0,54 % à 85,47 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, gagnait 0,71 % à 81,40 dollars.

« Les prix du pétrole restent proches de leur plus haut niveau depuis deux mois en raison de l’escalade des tensions géopolitiques et de l’augmentation prévue de la demande estivale », note par ailleurs John Plassard, analyste chez Mirabaud.

La cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a averti mardi à Beyrouth qu’une « erreur de calcul » pouvait provoquer à tout moment une guerre entre le Hezbollah libanais et Israël.

Depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah pro-iranien, qui soutient le mouvement islamiste palestinien, échange quotidiennement des tirs à la frontière avec l’armée israélienne, et ces violences ont récemment gagné en intensité.

Si la situation au Moyen-Orient reste scrutée par le marché, les analystes rappellent toutefois régulièrement que pour le moment, aucune importante perturbation de l’offre venant de la région n’est à signaler.

« La préoccupation la plus immédiate est la dernière estimation des stocks de pétrole aux États-Unis » par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), souligne Tamas Varga, analyste chez PVM Energy.

Le rapport hebdomadaire de sur l’état des stocks de pétrole de l’EIA pour la semaine achevée le 21 juin est attendu mercredi.

La veille, l’API, la fédération américaine des professionnels du secteur, a fait état d’une augmentation des réserves commerciales de brut d’environ 900 000 barils la semaine dernière, et de 3,8 millions de barils pour l’essence la semaine dernière.

Pour DNB, ces chiffres tempèrent les prix, car ils mettent en évidence « une augmentation modeste, mais beaucoup plus forte que prévu, de la production de brut et d’une hausse significative de la production d’essence ».

Les analystes tablent en effet sur une baisse significative des réserves commerciales de brut comme d’essence.