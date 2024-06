Investissement Gains à court terme ou profits verts plus tard ?

Une équipe d’économistes a analysé 20 ans de recherches sur le coût social du CO 2 , une estimation des dommages causés par les changements climatiques. Conclusion : le coût moyen – révisé avec de meilleures méthodes – est bien plus élevé que le chiffre le plus récent du gouvernement américain.