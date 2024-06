(New York) La Bourse de New York évoluait sur une notre contrastée, mardi, peu après l’ouverture, les valeurs technologiques initiant un rebond après plusieurs séances de consolidation, sur un marché sans entrain à l’approche de la fin du mois.

Agence France-Presse

Vers 9 h 45 (heure de l’Est), le Dow Jones se contractait de 0,17 %, l’indice NASDAQ gagnait 0,50 % et l’indice élargi S&P 500 grignotait 0,17 %.

« On a eu des prises de bénéfices, ce qui est parfaitement normal et sain après un gain conséquent, et maintenant, on voit réapparaître des acheteurs », a commenté Adam Sarhan, de 50 Park Investments. « La demande reste très soutenue. »

Après avoir dégringolé de plus de 12 % en trois séances et effacé plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière, Nvidia reprenait des couleurs (+2,68 %), de même que la plupart de ses rivaux du secteur des semi-conducteurs.

Qualcomm (+0,37 %) et Broadcom (+0,42 %) étaient ainsi dans le vert.

Après un mouvement de rotation vers des valeurs délaissées, en particulier au sein du Dow Jones, « il y a un regroupement vers Nvidia et les valeurs de l’IA (intelligence artificielle) », a observé, dans une note, Patrick O’Hare.

Apple (+0,95 %), Meta (+1,00 %) et Alphabet (+0,83 %) avançaient ainsi de concert.

« La question est de savoir si ce mouvement va se faire aux dépens du reste du marché », s’interroge Patrick O’Hare, « où si on va avoir droit à une progression élargie aujourd’hui. »

« On est toujours sur un marché très étiré », après la série de records des dernières semaines, rappelle Adam Sarhan, « donc la probabilité la plus forte est qu’on se replie encore ».

« On va probablement dériver un peu vers le bas avec l’arrivée de la fin du mois, et quelques prises de bénéfices », anticipe Adam Sarhan. « Je ne m’attends pas à un cataclysme. »

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans se tendait légèrement, à 4,24 % contre 4,23 % la veille en clôture.

Aucun indicateur majeur n’est attendu avant l’indice américain des prix à la consommation PCE, vendredi.

À la cote, Tesla prenait de la vitesse (+0,28 %), malgré un nouveau rappel de son Cybertruck, le quatrième, communiqué par l’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA). Cette fois, il s’agit d’une pièce d’habillage extérieur susceptible de se détacher.

Mais les investisseurs retenaient surtout l’accélération du nombre d’enregistrements de nouveaux véhicules Tesla en Chine, qui a grimpé, la semaine dernière, à son plus haut niveau depuis trois mois, selon le site spécialisé CnEVPost.

Le sous-traitant aéronautique Spirit AeroSystems perdait de l’altitude (-5,08 %).

Selon plusieurs médias, Boeing a modifié les conditions de son offre de rachat de son ancienne filiale et propose désormais une transaction financée quasiment entièrement en actions, alors qu’elle devait être majoritairement en numéraire initialement.

Le groupe de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, restait sur la pente ascendante (+7,46 %). Les sondages des derniers jours donnent l’ancien chef de l’État en tête face à l’actuel président, Joe Biden, à l’approche du premier débat de la présidentielle entre les deux hommes, jeudi.

Le croisiériste Carnival larguait les amarres (+6,77 %), poussé au large par des résultats meilleurs qu’attendu, qui ont vu le groupe de Miami renouer avec les bénéfices.

Les réservations pour le second semestre sont à un plus haut historique, que ce soit en termes de taux d’occupation ou de prix, et l’entreprise s’attend à faire encore mieux l’an prochain.