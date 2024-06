(Londres) Les fans de Taylor Swift ne sont pas les seuls à surveiller de près les dates de sa tournée Eras. Un éminent économiste européen suit à la trace ses déplacements de stade en stade sur le Vieux Continent.

Eshe Nelson The New York Times

Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne, avait la pop star en tête alors qu’il était interviewé sur scène lors d’une conférence lundi. Son interlocuteur l’a interrogé sur le risque que l’inflation persistante dans le secteur des services s’intensifie, à l’approche d’un été très chargé en Europe, avec les Jeux olympiques à Paris et l’Euro 2024 en Allemagne.

« Eh bien, voilà qui est très intéressant », a-t-il répondu. « Vous avez réussi à dire tout cela sans parler de Taylor Swift. »

Les Swifties et leurs dollars déferlent sur l’Europe

Taylor Swift est en tournée en Europe cet été, entraînant dans son sillage des centaines de milliers de Swifties qui dépensent en billets d’avion, hôtels, restaurants et bracelets d’amitié. Vendredi, elle a donné au stade Wembley de Londres le premier de ses huit concerts : 700 000 personnes étaient attendues dans la capitale britannique. Analystes et économistes s’interrogent sur le facteur Taylor Swift.

PHOTO ANDRE DIAS NOBRE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une Swifty arborant des lunettes fumées sur lesquelles on peut lire le nom de la vedette américaine, le 24 mai au stade Estádio da Luz de Lisbonne. Le taux d’inflation du Portugal s’est accéléré en mai, en partie à cause du concert.

Aux États-Unis, les économistes mesurent déjà l’impact économique d’Eras. La tournée pourrait générer 4,6 milliards US rien qu’en Amérique du Nord, grâce aux dépenses liées aux billets, aux produits dérivés et aux voyages. Car les consommateurs se ruent sur les concerts, les repas, les vacances et d’autres expériences récréatives qu’ils ont dû reporter durant la pandémie.

Les banques centrales ont raison d’examiner le potentiel inflationniste quand passe une superstar mondiale : en mai, lorsque Beyoncé a lancé son Renaissance World Tour à Stockholm, un économiste a attribué au concert de la chanteuse un pic d’inflation coïncidant avec l’arrivée en masse de spectateurs venus de loin.

Les taux ont commencé à baisser en Europe, l’inflation ayant passablement ralenti depuis un an, laissant entrevoir un retour au taux d’inflation cible de 2 %. Or, on note avec inquiétude que certaines pressions inflationnistes subsistent : dans le secteur des services, on a noté plusieurs fois des prix plus élevés que prévu dans l’hôtellerie et la restauration.

La demande de chambres d’hôtel et de vols liée à la tournée en Europe pourrait faire grimper les prix, ce qui se répercuterait sur le taux d’inflation de chaque pays. Les banquiers centraux auscultent les moindres frémissements des données, cherchant à distinguer les effets ponctuels des effets durables. Toute crainte que l’inflation ne ralentisse pas comme prévu pourrait retarder la baisse des taux.

PHOTO SCOTT A GARFITT, ASSOCIATED PRESS En août, quand la tournée Eras repassera par Londres, un des spectacles pourrait coïncider avec le jour où l’agence nationale des statistiques mesure les prix.

« Tous ces petits détails pèseront lourd », affirme Lucas Krishan, stratège chez Valeurs mobilières TD à Londres. « Ça peut brouiller les cartes pour les banques centrales avant leurs décisions. »

En mai, l’inflation a accéléré au Portugal, en partie à cause d’une hausse des prix des hôtels à Lisbonne « résultant d’un évènement culturel majeur », a déclaré le bureau de la statistique du pays. Swift s’est produite à Lisbonne les 24 et 25 mai.

Le facteur Taylor Swift peut être atténué si les économistes prévoient l’effet des spectacles sur l’inflation, évitant ainsi que le marché ne soit surpris par les données. La Banque centrale européenne a fait savoir que le retour à une inflation de 2 % serait « cahoteux » et que la saison touristique relativement forte était déjà prise en compte dans les prévisions.

Toutefois, M. Krishan note que les concerts de Taylor Swift en août, quand la tournée repassera par Londres, pourraient accentuer l’inflation des services en Grande-Bretagne, car un des spectacles pourrait coïncider avec le jour où l’agence nationale des statistiques mesure les prix. Si le prix des hôtels monte comme lors du concert de la chanteuse à Liverpool ce mois-ci, l’inflation des services pourrait augmenter de 0,3 point de pourcentage. Si les données sur l’inflation sont plus élevées que prévu en août, cela pourrait encourager la Banque d’Angleterre à ne pas réduire son taux en septembre, dit M. Krishan.

D’autres analystes doutent que Taylor Swift puisse avoir un impact détectable dans les statistiques nationales.

« Il est improbable que Taylor Swift ait un impact sur la politique de la banque centrale ou sur celle du gouvernement », opine George Moran, économiste chez Nomura. « Et je ne pense pas qu’on puisse compter sur des spectacles de superstars comme facteur de croissance nationale. »

Un milliard de livres sterling

Selon la banque Barclays, la tournée Eras entraînera une augmentation de près de 1 milliard de livres (1,7 milliard CAN) dans l’économie britannique, mais ces estimations sont difficiles à étayer, ajoute M. Moran, car personne ne sait dans quelle mesure les gens dépensent simplement leur argent autrement. Et même à 1 milliard de livres, la tournée ne suffirait pas à revitaliser l’économie stagnante de la Grande-Bretagne.

M. Moran convient que la tournée pourrait avoir un impact appréciable dans certaines villes et dans certains secteurs. Lorsque les billets ont été mis en vente l’été dernier, Airbnb a signalé une hausse de recherches de plus de 300 % en moyenne dans les villes hôtes. L’autorité du Grand Londres estime que les huit concerts londoniens de Taylor Swift injecteront 300 millions de livres sterling dans l’économie.

« L’impact sera plus local que macro », estime M. Moran. « Taylor Swift est un phénomène, c’est clair, et ses visites créent beaucoup d’action dans le secteur de l’hôtellerie de chaque région. »

Cet article a été publié dans le New York Times.

