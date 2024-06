Léger recul en 2023, une « possible » croissance cette année, estime l’ONU

L’investissement direct étranger (IDE) a reculé de 2 % en 2023 pour la deuxième année consécutive sous le triple effet d’un ralentissement économique couplé à l’augmentation des tensions commerciales et géopolitiques, révèle jeudi ONU Commerce et Développement (CNUCED).

Agence France-Presse

Cette faible baisse de l’IDE, pour atteindre 1300 milliards de dollars dans le monde, cache en fait un recul plus marqué de 10 % si on fait exception de quelques situations exceptionnelles dans des pays européens, souligne le rapport annuel de l’agence onusienne.

Si les perspectives pour les IDE « restent difficiles en 2024 », le rapport indique qu’une « croissance modeste pour l’ensemble de l’année semble possible ».

Les experts de la CNUCED citent l’assouplissement des conditions financières et les efforts concertés en faveur de la facilitation de l’investissement : « une caractéristique importante des politiques nationales et des accords internationaux ».

Les flux d’IDE vers les pays en développement ont diminué de 7 % pour atteindre 867 milliards de dollars l’année dernière.

Les pays en développement en Asie ont enregistré une baisse de 8 %, mais cela masque une forte augmentation (+44 % en valeur) des nouveaux projets.

L’IDE a baissé de 3 % en Afrique à 53 milliards de dollars, tiré vers le bas par l’Égypte et l’Afrique du Sud. La CNUCED note que « le continent a attiré une part croissante des mégaprojets mondiaux entièrement nouveaux, six d’entre eux étant évalués à plus de 5 milliards de dollars ».

En tête de liste figure un projet d’hydrogène vert en Mauritanie, pays moins avancé d’Afrique du Nord-ouest. « Ce projet devrait générer 34 milliards de dollars d’investissements, un montant plusieurs fois supérieur au PIB du pays », note le rapport.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, l’IDE a reculé de 1 %.

Pour les pays développés, ONU commerce et développement note l’impact de la mise en place d’un taux d’imposition mondial sur les bénéfices des sociétés multinationales.

« Les flux vers les pays développés ont été fortement affectés par les transactions financières des entreprises multinationales, motivées en partie » par la mise en place de cette taxe.

Les flux vers la plupart des régions d’Europe et d’Amérique du Nord ont diminué respectivement de 14 % et de 5 %.