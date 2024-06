L’alimentation représente désormais 16,72 % du panier de biens utilisé pour mesurer l’inflation, contre 16,13 % un an plus tôt.

Les aliments auront plus de poids dans le calcul de l’inflation

(Ottawa) Statistique Canada met à jour le panier de biens qu’elle utilise pour mesurer l’inflation afin d’augmenter l’importance de l’alimentation dans le calcul, car les Canadiens dépensent davantage en épicerie et au restaurant.

La Presse Canadienne

L’agence affirme que la part du panier alimentaire est celle qui a le plus augmenté parmi les principales composantes.

L’alimentation représente désormais 16,72 % du panier de biens utilisé pour mesurer l’inflation, contre 16,13 % un an plus tôt. Les aliments provenant des magasins représentent 10,82 % du panier, comparativement à 10,62 % auparavant, tandis que les aliments provenant des restaurants représentent 5,90 %, contre 5,51 %.

La part du panier pour la catégorie loisirs, éducation et lecture, qui comprend l’hébergement des voyageurs et les voyages organisés, a également augmenté de 9,98 % à 10,42 %. La part de la composante logement est passée de 28,22 % à 28,57 %, stimulée par la hausse des coûts d’intérêt hypothécaires et la hausse des prix des loyers.

La composante dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage a enregistré la plus forte réduction de la part du panier, tombant de 14,57 % à 13,46 %. Le poids relatif des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du cannabis récréatif était de 4,17 %, en baisse par rapport à 4,47 %.

L’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, la mesure de l’inflation la plus connue au pays, est utilisé de diverses manières, notamment pour ajuster les paiements de retraite, les déductions d’impôt sur le revenu et certains programmes sociaux gouvernementaux.