L’étude de Mercer compare les prix demandés dans 226 villes du monde pour plus de 200 produits et services tels que les transports, la nourriture, les vêtements, les produits ménagers ainsi que les divertissements.

PHOTO EUGEN SAKHNENKO, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Toronto demeure la ville la plus coûteuse au Canada

(Montréal) Toronto demeure pour une troisième année consécutive la ville du Canada la plus coûteuse, selon un classement de la firme de conseils Mercer qui se penche sur le coût de la vie.

La Presse Canadienne

La capitale ontarienne fait tout de même meilleure figure que l’an dernier. Elle est passée du 90e au 92e rang sur 226 villes réparties sur cinq continents. Mercer indique que Toronto est la seule ville canadienne du palmarès dont l’abordabilité s’est améliorée.

Vancouver a grimpé de 15 places pour se classer au 101e rang mondial, restant la deuxième ville la plus coûteuse du pays. Montréal s’est emparée du 118e rang, représentant un bond de 17 places par rapport à l’an dernier.

Ottawa et Calgary ont aussi monté dans le classement, prenant les 126e et 141e rangs, respectivement. Il s’agit d’une hausse de 11 places pour la capitale fédérale et de quatre pour la ville albertaine.

Mercer note que les villes canadiennes se trouvent plutôt dans le bas du classement parmi les villes nord-américaines. À l’inverse, toutes les villes des États-Unis font partie des 100 premiers rangs, souligne la firme.

« Bien que les inquiétudes concernant le coût de la vie demeurent, le marché du travail continue de faire preuve de solidité et le Canada demeure une destination attrayante pour les travailleurs qui viennent de l’étranger », a déclaré Vince Cordova, responsable des services-conseils en mobilité pour l’Amérique du Nord chez Mercer, dans un communiqué, lundi.

Hong Kong et Singapour sont en tête du palmarès, principalement en raison du coût élevé du logement locatif, selon l’enquête de Mercer.

« Ces centres économiques importants attirent également un grand nombre d’expatriés, ce qui augmente d’autant plus le coût des biens », a ajouté la firme.

Le top 5 est complété par trois villes suisses, Zurich, Genève et Bâle.

L’étude de Mercer compare les prix demandés dans 226 villes du monde pour plus de 200 produits et services tels que les transports, la nourriture, les vêtements, les produits ménagers ainsi que les divertissements.