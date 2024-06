On prédit depuis longtemps le déclin et la fin du pétrole comme source principale d’énergie du monde. Si beaucoup estiment que c’est impossible, les milliards investis par l’Arabie saoudite et les autres pays du Golfe pour réduire leur dépendance à l’or noir sont un signe que ça pourrait bien arriver.

Avec des investissements qui dépassent l’entendement, l’Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole au monde, et les Émirats arabes unis (les plus connus des sept sont Abou Dabi et Dubaï) ont entrepris de canaliser une partie de leurs revenus pétroliers dans d’autres activités. Des villes entières sont en chantier en plein désert pour attirer les investissements étrangers et les touristes du monde entier.

Dans son plan de développement Vision 2030, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane élabore des projets immobiliers et technologiques dignes d’un pharaon d’Égypte, dont un baptisé Neom. C’est difficile à décrire, mais on peut en voir un aperçu en vidéo.

Voyez la vidéo de présentation du projet Neom (en anglais)

Parallèlement à ces gigantesques projets de développement, les royaumes pétroliers mettent de l’avant des initiatives plus modestes, mais qui témoignent de leur volonté de diversifier leurs économies : de la bière et des jeux.

Les jeux d’abord. L’argent du pétrole a permis d’acheter des équipes de sport professionnelles et d’attirer des évènements internationaux comme la Coupe du monde de football et le Grand Prix de Formule 1.

Le filon du divertissement est prometteur et il continue d’être exploré. Le fonds souverain saoudien, riche de 700 milliards de dollars américains, est devenu récemment le principal actionnaire externe de Nintendo et a investi dans plusieurs autres entreprises de jeux vidéo. Il veut maintenant attirer les entreprises de jeux et de sports électroniques sur son territoire. L’objectif est de fabriquer des jeux localement et de prendre une part de ce marché planétaire qui, selon le Boston Consulting Group, est plus lucratif que les principaux sports professionnels.

C’est un Canadien d’origine, Brian Ward, déjà passé par Electronic Arts et Microsoft, qui a reçu le mandat de créer de toutes pièces une industrie du jeu à Riyad, en commençant par attirer des têtes d’affiche du secteur, un peu comme Montréal l’a fait avec Ubisoft.

Avec un budget quasi illimité, son objectif est d’attirer 250 entreprises et 40 000 employés spécialisés dans les jeux vidéo et le sport électronique.

Le jeu et l’alcool font généralement bon ménage, mais pas en Arabie saoudite, où la religion interdit les boissons alcoolisées. Des changements sont en vue de ce côté-là aussi.

Un premier magasin d’alcool a été autorisé à ouvrir ses portes à Riyad. Bien que seuls les non-musulmans soient autorisés à y faire des emplettes, c’est tout un virage pour le plus strict des États pétroliers.

Dans d’autres pays du Golfe, où il y a déjà une plus grande ouverture, l’alcool est de moins en moins démonisé. La vente de boissons alcoolisées est permise et il est possible de fréquenter des bars. Jusqu’à tout récemment, il était quand même interdit de produire de l’alcool localement.

Ce n’est plus le cas. L’engouement pour les bières artisanales vient de gagner le Moyen-Orient. Une microbrasserie vient d’ouvrir à Abou Dabi, où il est maintenant possible de boire une pinte de bière brassée sur place qui incorpore des ingrédients locaux.

Le brasseur, un Américain de la Louisiane installé à Abou Dabi depuis 14 ans, a commencé par produire ses bières aux États-Unis et les importer avant de pouvoir en brasser sur place grâce à un changement à la réglementation.

Il faudra voir si les projets de cités futuristes et de carrefour international du jeu vidéo se concrétiseront, mais pour la bière, compte tenu de la chaleur et de la sécheresse qui règne dans cette région du monde, ça devrait être un succès.