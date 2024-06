Relations entre le Canada et les États-Unis Plus de travail préparatoire est nécessaire, soutiennent des intervenants d’un sommet

(Toronto) Il faut faire davantage pour maintenir les relations nord-américaines dans un monde de plus en plus compétitif et instable, ont soutenu des intervenants, mardi, lors d’un sommet sur les relations entre le Canada et les États-Unis à Toronto.