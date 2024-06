Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires a augmenté de 10,2 %, à 14,6 milliards en avril, son niveau le plus élevé depuis novembre 2023.

(Ottawa) Les ventes du commerce de gros, excluant le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures et excluant les graines oléagineuses et les céréales, ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 83,3 milliards en avril, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’augmentation globale est survenue alors que les ventes ont augmenté dans cinq des sept sous-secteurs par rapport au mois précédent.

Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires a augmenté de 10,2 %, à 14,6 milliards en avril, son niveau le plus élevé depuis novembre 2023. La hausse la plus prononcée dans ce segment a été observée dans le groupe des véhicules automobiles, avec un bond de 12,4 % et des ventes de 11,8 milliards.

Pendant ce temps, le sous-secteur des produits divers a connu une hausse de 5,1 % pour atteindre 10,6 milliards en avril, les ventes ayant augmenté dans cinq des sept groupes industriels inclus dans la catégorie, les fournitures agricoles ayant affiché une progression de 6,9 %.

En ce qui a trait aux volumes, les ventes du commerce de gros ont augmenté de 2,0 % en avril.

Statistique Canada a commencé à inclure les oléagineux et les céréales ainsi que le sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers dans le commerce de gros l’année dernière, mais exclut les statistiques de l’analyse mensuelle jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de données historiques.

En avril, la majorité des provinces ont affiché des hausses des ventes dans le commerce de gros et la progression la plus marquée a été observée en Ontario.

En Ontario, les ventes ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 43,0 milliards en avril, après avoir accusé un recul pendant trois mois consécutifs. Le principal facteur a été la croissance notable de 11,7 % observée dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires.

Au Québec, les chiffres sont restés pratiquement inchangés d’un mois à l’autre, à 14,8 milliards. Des augmentations ont été observées notamment du côté des véhicules automobiles et des pièces et accessoires et dans le segment des produits agricoles.

La progression a été de 4,7 % au Nouveau-Brunswick, à 847 millions, de 2,8 % en Nouvelle-Écosse, à 1,2 milliard, et de 9,6 % à l’Île-du-Prince-Édouard, à 123 millions.