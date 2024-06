Les bas taux d’intérêt d’avant la pandémie ne reviendront pas de sitôt et l’imprévisibilité doit désormais faire partie de l’équation économique

Les banques centrales sont en voie de remporter leur guerre contre l’inflation, mais elles doivent rester sur le qui-vive pour faire face à la nouvelle normalité de l’économie mondiale, plus complexe et plus incertaine que jamais.

Deux banquiers centraux, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, et le président de la Banque fédérale allemande, Joachim Nagel, ont présenté les leçons qu’ils ont tirées du plus récent épisode inflationniste, mercredi, à la Conférence de Montréal.

La première leçon, c’est que l’inflation fait mal. « C’est quelque chose qu’on savait déjà, mais beaucoup ont fait l’expérience de l’inflation pour la première fois, a souligné Tiff Macklem. L’inflation est notre ennemi commun. »

Si le gouverneur de la Banque du Canada n’a pas eu la tâche facile au cours des deux dernières années, son homologue allemand a eu une expérience encore plus ardue.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le président de la Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel

Joachim Nagel est arrivé en poste en janvier 2022, alors que l’inflation était considérée comme « transitoire » par les banques centrales. Un mois plus tard, la Russie envahissait l’Ukraine, ce qui a fait flamber les prix de l’énergie. Le taux d’inflation a culminé à plus de 10 % dans la zone euro en 2022.

Comme son homologue canadien, Joachim Nagel estime que ramener la stabilité des prix est ce que les banques centrales peuvent faire de mieux pour une économie. La tâche de la Banque centrale européenne (BCE) est très compliquée, a-t-il rappelé. « Il y a 20 pays et 26 personnes autour de la table » (en comptant les dirigeants de la BCE).

La BCE et la Banque du Canada sont les deux seules banques centrales parmi les pays du G7 à avoir amorcé une réduction de leur taux directeur.

La Réserve fédérale américaine, aux prises avec une inflation tenace, a décidé mercredi de maintenir son taux et ne prévoit plus qu’une seule baisse d’ici la fin de l’année.

L’inflation est tenace et sa trajectoire future est impossible à prévoir, a admis Joachim Nagel. « Il est encore trop tôt pour le savoir, a-t-il précisé. Il faudra plus de recherche et pour dissiper l’incertitude, il faudrait surtout que la guerre en Ukraine prenne fin. »

Depuis les récentes élections européennes, avec la montée en puissance de l’extrême droite, les sources d’incertitude sont encore plus grandes, selon le président de la Bundesbank. Les politiques fiscales des gouvernements, en Europe comme ailleurs, peuvent contrecarrer le travail de la politique monétaire, a-t-il précisé.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem

Tant en Europe qu’au Canada, les banques centrales ne pourront pas crier victoire. « Le travail n’est pas terminé », a dit Tiff Macklem. « Nous ne sommes pas sur le pilote automatique », a renchéri son homologue allemand.

Les taux d’intérêt devraient continuer à baisser, mais beaucoup moins rapidement qu’ils ont augmenté, a répété le gouverneur de la Banque du Canada. Surtout, personne ne doit s’attendre à ce que les taux reviennent au niveau très bas d’avant la pandémie.

Il faudra surtout apprendre à tolérer plus d’incertitudes, à cause notamment des guerres et des changements climatiques. Il ne faut pas rester paralysé et attendre que l’incertitude disparaisse, parce que ça n’arrivera pas, estime Tiff Macklem.