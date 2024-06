L’économie canadienne continue de créer des emplois, mais à un rythme anémique. Résultat, le taux de chômage a augmenté de 6,1 % à 6,2 % d’avril à mai.

Après une augmentation de 90 000 en avril, il s’est ajouté 27 000 emplois en mai, rapporte Statistique Canada. Au Québec, l’emploi a peu varié et le taux de chômage est resté inchangé, à 5,1 %. C’est au Manitoba que le taux de chômage est le plus bas au pays, à 4,9 %.

Le taux de chômage dans la région métropolitaine de Montréal a augmenté de 5,8 % à 6 % d’avril à mai.

Les chiffres de l’emploi du mois de mai correspondent à ce que prévoyaient les économistes, qui soulignent que la faiblesse de l’économie canadienne ne permet pas de créer des emplois au même rythme que l’augmentation de la population.

Selon Statistique Canada, l’emploi à temps partiel a augmenté en mai, mais l’emploi à temps plein a reculé. Depuis un an, il y a plus d’emplois à temps partiel (+3,8 %), qu’à temps plein (+1,6 %). Le nombre de personnes qui travaillent à temps partiel, mais qui voudraient un emploi à temps plein, est en hausse depuis un an, selon l’enquête.

Les secteurs des soins de santé, de la finance, de l’assurance, de l’hébergement et de la restauration ont fait des gains. Le salaire horaire moyen continue de progresser à bon rythme, à 5,1 % en mai par rapport à un an plus tôt.

Signe que le marché de l’emploi s’est considérablement refroidi, le taux de chômage est en hausse dans tous les groupes d’âge, mais les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus touchés.