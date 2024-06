(Francfort) La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé son taux d’intérêt directeur d’un quart de point de pourcentage jeudi, au lendemain d’une annonce identique de la Banque du Canada.

David Mchugh Associated Press

La BCE a diminué son taux directeur à 3,75 % lors d’une réunion de son conseil de fixation des taux, composé de 26 membres, à Francfort. L’ancien taux de 4 % était un record.

En conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que l’inflation s’était suffisamment atténuée pour que la banque centrale puisse commencer à réduire son taux.

En raison d’une inflation annuelle de 2,6 % en mai, et qui devrait rester supérieure à l’objectif de 2 % de la BCE l’année prochaine, Mme Lagarde a refusé d’indiquer à quelle vitesse et de quelle ampleur la banque pourrait baisser les taux dans les prochains mois.

PHOTO KAI PFAFFENBACH, ARCHIVES REUTERS Christine Lagarde

« Nous maintiendrons les taux directeurs suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire », a-t-elle déclaré. Nous ne nous engageons pas sur une trajectoire de taux particulière.

Sommes-nous aujourd’hui dans une phase de recul ? Je ne dirais pas ça. Christine Lagarde

Mercredi, la Banque du Canada a annoncé qu’elle réduisait son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 4,75 %. Elle était la première banque centrale du G7 à le faire depuis l’augmentation fulgurante des taux directeurs.

Les augmentations de taux combattent l’inflation en rendant plus coûteux l’emprunt pour acheter des biens, en réduisant la demande et en atténuant la pression sur les prix. Par contre, les taux élevés freinent l’économie, stagnante dans la zone euro.

Les analystes estiment que la BCE ne changera probablement pas son taux lors de sa prochaine réunion le 18 juillet, en attendant de confirmer que l’inflation est maîtrisée.

« La réduction d’aujourd’hui ne marque pas nécessairement le début d’un cycle d’assouplissement », a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez la société bancaire néerlandaise ING.

Bien que l’inflation annuelle du mois de mai soit inférieure –– de loin — au pic de 10,6 % atteint en octobre 2022, la baisse a ralenti ces derniers mois. L’inflation a même légèrement augmenté par rapport au mois d’avril, alors qu’elle pointait à 2,4 %. Elle reste particulièrement élevée dans les secteurs des services, à 4,1 %.