La Banque du Canada amorce la réduction de son taux directeur en le réduisant de 5 % à 4,75 %

« Le Conseil de direction a convenu que la politique monétaire n’avait plus besoin d’être aussi restrictive et a donc abaissé le taux directeur de 25 points de base, a fait savoir le gouverneur Tiff Macklem. Les données récentes ont renforcé notre confiance que l’inflation va continuer de se diriger vers la cible de 2 %. »

Le mouvement à la baisse des taux d’intérêt, largement attendue par les marchés financiers et par la plupart des économistes, arrive à point pour les 44 % de détenteurs canadiens d’hypothèques qui doivent renouveler leurs prêts au cours des prochains mois.

Entre 2022 et 2023, la banque centrale a augmenté huit fois son taux directeur pour juguler l’inflation qui a culminé à plus de 8 % en juin 2023. Depuis, l’Indice des prix à la consommation a reculé et était de 2,7 % en avril, date de la dernière lecture de Statistique Canada.

Plus de détails à venir.