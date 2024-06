(Toronto) La Chambre immobilière de la région de Toronto (TRREB) affirme que les ventes de maisons en mai ont diminué de 21,7 % par rapport à l’année dernière, mais que les nouvelles inscriptions ont continué d’augmenter alors que les propriétaires anticipent une augmentation de la demande.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

La TRREB a indiqué que 7013 propriétés ont changé de mains au cours du mois, contre 8960 en mai de l’année dernière, qui avait coïncidé avec une brève résurgence du marché.

Le prix de vente moyen dans la région du Grand Toronto a diminué de 2,5 % d’une année à l’autre pour s’établir à 1165 691 $.

Les nouvelles inscriptions ont bondi de 21,1 % au cours de la même période, avec 18 612 propriétés mises sur le marché le mois dernier.

La présidente de la TRREB, Jennifer Pearce, a déclaré que les acheteurs potentiels attendent des « signes clairs » de baisse des taux hypothécaires avant de sortir des lignes de côté.

« À mesure que les coûts d’emprunt diminueront au cours des 18 prochains mois, davantage d’acheteurs devraient entrer sur le marché, y compris de nombreux primo-accédants, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. Cela libérera des espaces indispensables dans un marché locatif relativement serré. »

Dans la ville de Toronto, il y a eu 2701 ventes le mois dernier, soit une baisse de 17,3 % par rapport à mai 2023. Dans le reste de la région du Grand Toronto, les ventes de maisons ont chuté de 24,3 % pour s’établir à 4312.

Tous les types de propriétés ont enregistré moins de ventes en mai qu’il y a un an dans la région du Grand Toronto. Les maisons en rangée et les copropriétés ont mené la baisse, avec respectivement 24,3 et 24,1 % de ventes en moins, suivies par les maisons jumelées à 21,3 %.

Il y a eu 19,4 % de moins de propriétés individuelles qui ont changé de mains d’une année à l’autre.

La Banque du Canada a annoncé mercredi une réduction de son taux d’intérêt directeur d’un quart de point de pourcentage, à 4,75 %.

« Nous avons vu les prix de vente s’ajuster pour atténuer l’impact des taux hypothécaires plus élevés », a déclaré Jason Mercer, analyste en chef du marché de la TRREB, dans un communiqué de presse.

« L’accessibilité devrait encore s’améliorer à mesure que les coûts d’emprunt tendent à baisser. Cependant, dans la foulée de la reprise de la demande, nous assisterons probablement à une nouvelle pression à la hausse sur les prix de l’immobilier à mesure que la concurrence entre les acheteurs s’intensifiera. »