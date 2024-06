Dans plusieurs États et villes américains, des campagnes sont en cours pour prendre le contrôle des distributeurs privés de gaz et d’électricité.

La transition énergétique est en train de bouleverser beaucoup de choses, y compris un principe sacro-saint aux États-Unis, celui de la propriété privée. Jamais dans l’histoire le pays n’a-t-il connu un mouvement aussi important en faveur de la nationalisation des entreprises de production et de distribution d’électricité.

Alors que la possibilité de privatiser Hydro-Québec continue d’alimenter les débats chez nous, c’est le contraire qui se passe au sud de la frontière. L’intérêt pour l’appropriation par le peuple des services publics a explosé récemment, selon le Climate and Community Project, un groupe de réflexion américain qui n’a jamais rien vu de tel.

La conscience environnementale des consommateurs n’évolue pas au même rythme que celle des entreprises privées qui leur fournissent de l’énergie, on dirait.

Dans plusieurs États et villes américains, des campagnes sont en cours pour prendre le contrôle des distributeurs privés de gaz et d’électricité. C’est le cas à Washington, la capitale, qui voudrait municipaliser Pepco, l’entreprise qui alimente la ville en électricité.

L’objectif est d’accélérer le virage vers les énergies renouvelables, un changement qui heurte les intérêts à court terme des actionnaires des entreprises privées. Même si elles reconnaissent la nécessité de réduire la dépendance aux énergies fossiles et l’importance d’augmenter la part des énergies renouvelables, les entreprises privées ont des comptes à rendre à leurs actionnaires d’abord, avant les préoccupations environnementales de leurs clients.

C’est ce qui explique que les choses bougent lentement et que de plus en plus de consommateurs américains s’impatientent. Tous les objectifs environnementaux adoptés au niveau local n’iront nulle part si les fournisseurs d’énergie, qui sont souvent des monopoles réglementés, ne collaborent pas. D’où la volonté croissante de prendre le contrôle des entreprises privées qui mettent des bâtons dans les roues de la transition énergétique.

Le virage vert de New York, qui a conclu un contrat à long terme avec Hydro-Québec pour l’achat d’électricité renouvelable, n’aurait pas été possible sans le contrôle de l’État sur l’approvisionnement en énergie.

Le débat sur la propriété des entreprises de services publics de base comme l’électricité ne date pas d’hier aux États-Unis. Entre l’efficacité revendiquée par les défenseurs de l’entreprise privée et la priorité accordée aux besoins de la clientèle des tenants du public, la discussion se poursuit.

Pas plus tard que l’année dernière, les résidants du Maine ont organisé un référendum sur la possibilité de nationaliser leurs deux distributeurs privés d’énergie, Central Maine Power et Versant Power.

La proposition soumise au vote, qui a été rejetée, était de créer une entreprise publique, Pine Tree Power, pour gérer le réseau électrique de l’État. Dans le cas du Maine, la motivation des citoyens en faveur de la nationalisation était surtout un ras-le-bol généralisé au sujet des prix élevés et du piètre service des entreprises par ailleurs très rentables.

Central Maine Power, l’entreprise peut-être la plus détestée de l’État, était le partenaire d’Hydro-Québec pour la construction de la ligne de transport vers le Massachusetts, ce qui explique au moins en partie la forte opposition citoyenne à laquelle s’est heurté ce projet.

La nationalisation du réseau électrique a été rejetée par le Maine, mais l’idée est loin d’être morte. La transition énergétique lui redonne un élan qui pourrait inciter les villes et les États à concrétiser leurs intentions.

L’administration Biden vient d’ailleurs d’élargir la portée des mesures de son Inflation Reduction Act, afin que les entreprises publiques et les sociétés à but non lucratif du secteur des énergies renouvelables, qui ne paient pas d’impôts, puissent en bénéficier au même titre que les entreprises privées

Le pouvoir au peuple ? C’est un début.