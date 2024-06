Un dépôt assurable (dollars canadiens et autres devises, de certificats de placement garanti ou d’autres dépôts à terme) est protégé à hauteur de 100 000 $ par institution membre de la SADC – les grandes banques canadiennes le sont – et par catégorie.

Chaque semaine, vous envoyez vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc. Nos journalistes tentent d’y répondre avec l’aide d’experts.

« Je m’étonne de l’absence d’indexation du montant assurable (100 000 $) autant par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) que par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il me semble que cela fait au moins 40 ans, sinon plus, que les gouvernements n’ont pas modifié ce montant. Il serait temps qu’il soit augmenté. Comment se fait-il que ce montant semble immuable ? » – Marc Duval

On se penche déjà sur cette question puisque le gouvernement Trudeau a annoncé, dans son plus récent budget, déposé en avril dernier, un examen du cadre d’assurance-dépôts. Il reste à voir ce que décidera le ministère des Finances, qui est celui qui tranche sur les changements à apporter. Aucun échéancier n’a cependant été fourni par Ottawa. Le processus doit faire l’objet de consultations publiques, qui n’ont pas encore débuté.

De son côté, la SADC – société d’État fédérale qui protège tout ce qui est considéré comme un dépôt assurable – se penche sur son propre cadre d’assurance-dépôts depuis février 2023. Toujours en cours, l’étude se décline en trois volets : le comportement des déposants, la portée des protections, « y compris le plafond d’assurance-dépôts », ainsi que la sensibilisation du public.

« Nous contribuerons volontiers à cet examen [du gouvernement fédéral], explique le porte-parole de la SADC, Mathieu Larocque. Les conclusions de notre propre étude alimenteront l’examen mené par le ministère des Finances. »

Il y a eu trois indexations du montant assurable depuis la création de la société d’État fédérale, en 1967. De 20 000 $, le plafond est passé à 60 000 $ en 1983 avant d’être relevé à 100 000 $ en 2005. Cette couverture n’a pas été rehaussée depuis près de deux décennies, mais cela n’est pas synonyme de statu quo.

« Elle s’est élargie pour tenir compte des habitudes de consommation des gens », affirme M. Larocque.

Plus précisément, le CELI s’est ajouté à la liste des dépôts assurables en 2009, suivi des REEE et des REEI en 2022 ainsi que du CELIAPP l’an dernier. On retrouve maintenant neuf catégories de dépôts assurables.

Les catégories assurables : Dépôt au nom d’une seule personne

En commun (comptes conjoints)

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Dépôts assurables détenus en fiducie

Un dépôt assurable (dollars canadiens et autres devises, de certificats de placement garanti ou d’autres dépôts à terme) est protégé à hauteur de 100 000 $ par institution membre de la SADC – les grandes banques canadiennes le sont – et par catégorie. Pour le Mouvement Desjardins, un groupe financier coopératif, c’est l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui protège les dépôts assurables (100 000 $).

Pour un épargnant, il est possible de déposer jusqu’à 100 000 $ dans chacune des catégories assurables, explique la SADC. Ce dernier peut répéter le même manège dans d’autres institutions membres. Sur son site web, la SADC propose par ailleurs un calculateur en ligne qui peut aider les épargnants à déterminer leur niveau de couverture.

Consultez le calculateur de la SADC

Le Québec a toujours harmonisé son propre cadre au régime de protection fédéral. Depuis environ un an, l’AMF a également entrepris une révision de son cadre de protection. Cependant, « plusieurs étapes restent à franchir avant que le régime de protection soit modifié », précise Sylvain Théberge, directeur des relations médias du gendarme boursier québécois.

Celui-ci a précisé que la déconfiture de la banque américaine Silicon Valley Bank ainsi que la chute – qui a précédé le sauvetage – de Credit Suisse, en 2023, avaient incité l’Autorité à procéder à une révision de son cadre de protection.