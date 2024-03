Les marchés ne s’attendent guère à un mouvement sur les taux pour l’instant alors que l’inflation est têtue et a modéré son ralentissement.

(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu mercredi inchangés ses taux, qui demeurent au plus haut depuis plus de vingt ans et elle conserve le projet de les réduire par trois fois cette année.

Agence France-Presse

Les taux au jour le jour restent entre 5,25 % et 5,50 %, indique un communiqué du Comité monétaire (FOMC). Les membres de la banque centrale américaine, qui ont relevé nettement leur projection de croissance du PIB (Produit intérieur brut) américain à 2,1 % cette année, prévoient toujours trois baisses de taux d’un quart de point de pourcentage en 2024.

Plus de détails à venir.