Après une baisse surprise en janvier, le taux de chômage a repris son mouvement à la hausse en février pour s’établir à 5,8 % au pays, indique Statistique Canada.

Au Québec, le taux de chômage est resté pratiquement inchangé, à 4,7 %. L’économie canadienne continue de créer des emplois à un rythme surprenant. L’emploi a affiché une augmentation de 41 000 en février, après avoir enregistré une hausse similaire en janvier (+37 000). Le nombre d’emplois augmente toutefois moins rapidement que la population, d’où la hausse du taux de chômage.

En février, la croissance de l’emploi a été attribuable à l’augmentation du travail à temps plein. Par rapport à un an plus tôt, le travail à temps plein était en hausse de 260 000 en février, tandis que le travail à temps partiel était en hausse de 108 000.

Depuis un an, l’emploi a augmenté plus rapidement dans le secteur public que dans le secteur privé, précise Statistique Canada.

La hausse de 0,1 % du taux de chômage en février contrebalance la baisse du même ordre enregistrée en janvier. Le taux de chômage est passé de 5,1 % à 5,8 % entre avril 2023 et novembre 2023, et il a peu varié depuis.

En février, le secteur de l’hébergement et de la restauration a regagné les emplois perdus le mois précédent, mais le nombre total d’emplois dans ce secteur reste inférieur de 8 % à ce qu’il était avant la pandémie.

Les femmes piétinent

Le salaire horaire moyen continue d’augmenter à un rythme préoccupant pour la Banque du Canada, qui tente de ramener l’inflation à 2 %. En février, le salaire horaire moyen a augmenté de 5 % par rapport à un an plus tôt, après une hausse de 5,3 % en janvier.

En cette journée internationale des droits des femmes, Statistique Canada rapporte que l’écart salarial entre les hommes et les femmes persiste. En février 2024, les femmes de 25 à 54 ans qui travaillent gagnent 0,87 $ pour chaque dollar gagné par les hommes du même groupe d’âge. Un an plus tôt, l’écart était de 0,86 pour chaque dollar gagné par les hommes.

Cet écart salarial varie selon le type d’emploi. Il est en moyenne plus important dans le secteur de la fabrication et moindre dans le secteur de la santé, où les femmes sont majoritaires.

Par ailleurs, les femmes continuent d’être sous-représentées dans les postes de gestion, où aucun progrès n’a été enregistré au cours des dernières années. Selon Statistique Canada, les femmes occupent 35,3 % des postes de gestion en 2023, la même proportion qu’en 2022.