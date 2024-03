Le programme contribuera à financer le développement des infrastructures afin de soutenir l’amélioration des conditions de vie, des opportunités économiques et du logement.

Entente entre la Banque de l’infrastructure et la Banque des Premières Nations

(Saskatoon) La Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) a signé un accord de 100 millions avec la Banque des Premières Nations du Canada (BPNC) afin d’aider les communautés autochtones à emprunter de l’argent pour construire des infrastructures.

La Presse Canadienne

Le président et directeur général de la BNPC, Bill Lomax, explique que le nouveau programme rendra les projets d’infrastructure dans les nations et les communautés autochtones plus abordables.

En s’associant à la BIC, la plus grande institution financière détenue et dirigée par des autochtones au pays peut utiliser son expertise pour travailler avec les communautés autochtones et soutenir de nouveaux projets d’une manière jamais vue auparavant, indique M. Lomax.

Dans le cadre de ce plan, les communautés autochtones peuvent demander des prêts pour financer des infrastructures habilitantes, le processus étant entièrement géré par la BPNC.

Le programme contribuera à financer le développement des infrastructures afin de soutenir l’amélioration des conditions de vie, des opportunités économiques et du logement.

Les projets pourraient inclure des éléments tels que des routes, des installations de traitement de l’eau et des raccordements aux services publics.