(Ottawa) Le produit intérieur brut (PIB) réel a affiché une légère hausse de 0,2 % au quatrième trimestre de 2023, après avoir fléchi de 0,1 % au trimestre précédent.

La Presse Canadienne

Statistique Canada a mesuré que l’économie canadienne a connu une croissance annualisée de 1 % au quatrième trimestre.

L’agence fédérale attribue l’augmentation du PIB lors de la période de trois mois terminée en décembre à la hausse des exportations et à la diminution des importations. Cette croissance a été modérée par le recul des investissements des entreprises qui a fléchi de 3 % en raison de la diminution des dépenses en ouvrages de génie.

Plus précisément, Statistique Canada rapporte que les exportations de biens et de services ont augmenté de 1,4 % au quatrième trimestre au Canada alors qu’elles avaient reculé de 0,3 % au troisième trimestre. La croissance observée est en grande partie attribuable à la poussée de 6,2 % des exportations de pétrole brut et de bitume brut qui a coïncidé avec une production soutenue de pétrole brut en Alberta.

Pendant ce temps, les importations de biens et de services ont diminué de 0,4 % au quatrième trimestre. Cette baisse, qui fait suite à une hausse de 0,3 % au troisième trimestre de 2023, s’explique essentiellement par la diminution des importations de produits intermédiaires en métal, de pneus, moteurs et pièces de véhicules automobiles et de voitures automobiles et camions légers.

Par ailleurs, les dépenses des ménages se sont accrues de 0,2 % au quatrième trimestre, ce qui a suivi la légère augmentation de 0,1 % au troisième trimestre. Cette augmentation s’explique surtout par les dépenses au chapitre des véhicules neufs dans un contexte de la résolution continue des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et de l’exécution des commandes.

D’autre part, sur une base annuelle, la construction résidentielle a reculé de 10,2 % ; des baisses ont été notées dans les composantes de la construction neuve, des rénovations et des coûts de transfert de propriété.