(Ottawa) Le gouvernement fédéral a accumulé un déficit budgétaire de 23,6 milliards pour les neuf premiers mois de son exercice 2023-24.

La Presse Canadienne

Ce résultat se compare à un déficit de 5,5 milliards qui avait été accumulé lors de la même période lors de l’exercice 2022-23.

Les revenus du gouvernement fédéral se sont élevés à 318,1 milliards pour la période d’avril à décembre, en hausse par rapport à 310,0 milliards pour la même période lors de l’exercice précédent.

Ottawa attribue cette hausse à l’augmentation des rentrées d’impôt sur le revenu des particuliers, d’autres revenus non fiscaux et d’autres taxes et droits. Une baisse des rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés a toutefois partiellement ralenti cette hausse.

Selon le gouvernement, les dépenses de programmes, excluant les pertes actuarielles nettes, se sont chiffrées à 301,0 milliards, soit une hausse de 18,6 milliards par rapport à la même période lors de l’exercice précédent. Il y a eu une hausse dans toutes les principales catégories de dépenses.

La hausse des taux d’intérêt a fait grimper les frais de la dette publique de 25,8 milliards à 35,1 milliards d’une année à l’autre pour la même période.

Les pertes actuarielles nettes ont totalisé 5,7 milliards, en baisse par rapport à 7,4 milliards un an plus tôt.