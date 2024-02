(Paris) L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé mardi qu’elle entamait des discussions d’adhésion avec l’Indonésie, la première demande formulée par un pays d’Asie du Sud-Est, selon un communiqué.

Agence France-Presse

« En sa qualité de première puissance économique d’Asie du Sud-Est et de troisième démocratie mondiale, l’Indonésie est un acteur international de premier plan, qui exerce un leadership important dans la région et au-delà », a commenté le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, cité dans le communiqué.

« La décision d’ouvrir des discussions d’adhésion sera bénéfique pour l’Indonésie comme pour l’OCDE », estime M. Cormann, qualifiant cette décision d’« historique ».

« Au titre des discussions d’adhésion, l’OCDE apportera un soutien à l’Indonésie tout au long de son ambitieux programme de réformes visant à atteindre son objectif de devenir une économie avancée d’ici 2045 », précise-t-il.

Et le processus « permettra également à l’Organisation », basée à Paris, « de renforcer sa pertinence et son impact à l’échelle mondiale », selon M. Cormann.

Ce dernier « préparera prochainement un projet de feuille de route pour l’adhésion aux fins du processus d’examens techniques, qui sera soumis au Conseil de l’OCDE lors de sa prochaine réunion ».

Le processus d’examens comportera « une évaluation rigoureuse et approfondie par plus de 20 comités techniques de l’alignement de l’Indonésie sur les normes, les politiques et les pratiques optimales de l’OCDE ».

Ils porteront sur des thèmes comme l’ouverture des échanges et de l’investissement, les avancées en matière de gouvernance publique, les initiatives à l’appui de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, ainsi que la protection efficace de l’environnement et les mesures prises pour faire face au changement climatique.

Les processus d’adhésion ne sont soumis à aucun délai d’achèvement, précise l’OCDE, et la décision finale d’adhésion de l’Indonésie devra être prise à l’unanimité des membres de l’organisation.

Née en 1961 dans le contexte de la Guerre froide, l’OCDE, qui compte les États-Unis et des pays européens parmi ses fondateurs, s’est ouverte progressivement à d’autres continents.

Après le Mexique et le Chili, la Colombie a intégré l’organisation en 2020. Le Costa Rica a suivi en 2021 en devenant son 38e membre.

En juin 2022, l’organisation internationale a engagé le processus d’adhésion de cinq autres pays, Brésil, Pérou, Roumanie, Bulgarie et Croatie.

En juin 2023, l’Ukraine et l’OCDE ont signé un partenariat sur quatre ans visant à terme à favoriser une adhésion de Kyiv à cette organisation qui défend le libre-échange et la mondialisation.