(Ottawa) Le taux de chômage est resté inchangé à 4,5 % au Québec en janvier, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Au Canada, l’emploi a augmenté de 37 000 en janvier, après avoir peu varié pendant trois mois, et le taux de chômage a diminué de 0,1 point de pourcentage, pour s’établir à 5,7 %.

C’était la première baisse du taux de chômage national depuis décembre 2022, selon Statistique Canada. Il y a eu une tendance à la hausse pendant la majeure partie de 2023, le taux étant passé de 5,1 % en avril à 5,8 % en décembre.

L’emploi a progressé de 0,03 % en Ontario. En Nouvelle-Écosse, il a avancé de 0,7 %, mais de décembre à janvier, le taux de chômage a bondi de 5,9 % à 7 %.

Statistique Canada a observé que les hausses de l’emploi se sont réparties entre plusieurs secteurs de services, en particulier dans celui du commerce de gros et de détail ainsi que dans celui de la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail. Parallèlement, des baisses ont été observées dans d’autres secteurs, particulièrement dans les services d’hébergement et de restauration, où il y a eu recul de 2,7 %.

Par rapport au mois précédent, le taux de chômage a augmenté au Nouveau-Brunswick, de 6,3 % à 6,6 %. Entre-temps, il a décliné à l’Île-du-Prince-Édouard, de 8,1 % à 7,4 %.

Statistique Canada signale aussi que le mois dernier au pays, le salaire horaire moyen des employés a progressé de 5,3 % par rapport à un an plus tôt pour atteindre 34,75 $, après avoir augmenté de 5,4 % en décembre dernier.