(Ottawa) La balance commerciale de marchandises du Canada est passée d’un surplus en novembre dernier à un déficit le mois suivant, en partie à cause de l’appréciation du dollar canadien par rapport à la devise américaine.

La Presse Canadienne

Statistique Canada précise qu’en décembre, les exportations de marchandises du Canada ont diminué de 1,9 %, tandis que les importations ont progressé de 0,2 %. La balance commerciale qui affichait un surplus de 1,1 milliard en novembre a fait place à un déficit de 312 millions en décembre.

En décembre, la valeur moyenne du dollar canadien a augmenté de 1,5 cent américain par rapport à la valeur moyenne enregistrée en novembre. Cette plus forte hausse mensuelle depuis mai 2021 a donc eu une influence sur la balance commerciale, car une part importante des transactions d’importation et d’exportation sont effectuées en dollars américains et doivent être converties en dollars canadiens pour compiler les statistiques mensuelles sur le commerce.

Selon Statistique Canada, les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules ont diminué de 8,2 % en décembre. Les exportations de produits énergétiques ont quant à elles reculé de 3,1 %.

D’autre part, les importations totales ont légèrement augmenté malgré des baisses dans huit des onze sections de produits.

Les importations de biens de consommation ont augmenté de 9,4 % en décembre ; c’était la plus forte croissance mensuelle jamais enregistrée pour cette section de produits. À elles seules, les importations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 28,1 % et ont ainsi contribué le plus à la hausse observée en décembre.

Les exportations vers les États-Unis, le principal partenaire commercial du Canada, ont diminué de 3,4 % en décembre, alors que les importations en provenance de ce pays ont augmenté de 0,7 %. Par conséquent, l’excédent commercial de marchandises avec les États-Unis s’est rétréci, de 11,2 milliards en novembre à 9,2 milliards en décembre.

Entre-temps, le déficit commercial de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est rétréci, pour passer de 10,1 milliards à 9,5 milliards.