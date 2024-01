Les taux de la Fed sont, depuis le mois de juillet, compris dans une fourchette de 5,25 à 5,50 %, leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

(Washington) Il est « prématuré » de penser que la banque centrale américaine (Fed) commencera bientôt à diminuer ses taux, a mis en garde vendredi une responsable de l’institution de politique monétaire, en soulignant que l’inflation n’avait pas encore atteint son niveau cible.

Agence France-Presse

« Il est vraiment prématuré de penser que cela est imminent », a déclaré sur la chaîne Fox Business la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui dispose en 2024 du droit de vote tournant au sein du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, celui qui prend les décisions sur les taux.

Mais il est « approprié que nous regardions vers l’avenir et nous demandions quand des ajustements politiques seront nécessaires pour ne pas étrangler l’économie », a jugé Mme Daly, en notant que « l’inflation n’est pas revenue à 2 % », le niveau visé par la Fed.

Comme mesure de l’évolution des prix, la Fed privilégie l’indice PCE, dont les prochaines données sur l’inflation en décembre seront publiées le 26 janvier. En novembre, cet indice était tombé au plus bas depuis début 2021, à 2,6 % sur un an.

Une autre mesure, l’indice CPI, sur lequel sont indexées les retraites aux États-Unis, est reparti à la hausse en décembre, à 3,4 % sur un an.

« Nous sommes pleinement déterminés à restaurer la stabilité des prix et à le faire, bien sûr, aussi doucement que possible, mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Nous n’en sommes pas encore là et il est beaucoup trop tôt pour crier victoire », a encore indiqué Mme Daly.

Les taux de la Fed sont, depuis le mois de juillet, compris dans une fourchette de 5,25 à 5,50 %, leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans. La prochaine réunion du FOMC aura lieu les 30 et 31 janvier, et les taux devraient rester à ce niveau.