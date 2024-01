Le marché de l’emploi a fait du surplace en décembre et le taux de chômage a baissé à 4,7 % au Québec tandis qu’il est demeuré inchangé à 5,8 % au Canada.

Après avoir augmenté à 5,2 % en novembre, le taux de chômage au Québec a reculé à 4,7 % en décembre, de 0,8 %, en raison d’une augmentation des personnes à la recherche d’emploi.

Le Québec termine l’année 2023 avec 65 000 emplois de plus qu’au début, selon Statistique Canada.

Quatre provinces affichent une hausse de l’emploi en décembre. Au Québec, il s’agit d’une progression de 9000 emplois.

Le total des heures travaillées a augmenté de 0,4 % en décembre et il était en hausse de 1,7 % comparativement à un an plus tôt. Le salaire horaire moyen continue sa progression qui inquiète la Banque du Canada, avec une augmentation de 5,4 % en décembre, qui suit une hausse de 4,8 % en novembre.

Il y avait plus d’emplois dans le secteur des services professionnels et sociaux en décembre, mais moins dans le commerce de détail et la fabrication.

Un ralentissement marqué

Le marché de l’emploi a commencé à ralentir au cours de la deuxième moitié de l’année au Canada. L’économie a ajouté en moyenne 48 000 emplois par mois au cours des six premiers mois de 2023, et ce rythme était réduit à 23 000 emplois par mois dans la seconde partie de l’année, précise Statistique Canada.

Le taux d’emploi, qui reflète la part de la population de 15 ans et plus qui occupe un emploi, est en baisse de 0,9 point de pourcentage depuis son sommet de 62,5 % de janvier 2023.

Selon Statistique Canada, le recul du taux d’emploi s’explique par la croissance démographique, qui surpasse la croissance de l’emploi. La population âgée de 15 ans et plus de l’Enquête sur la population active a augmenté de 74 000 (+0,2 %) en décembre, ce qui correspond à la croissance mensuelle moyenne de la population enregistrée en 2023 (+79 000 par mois).