(Saint-Jean) Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a averti que ce serait une grave erreur de lutter contre l’inflation de façon timide et d’en subir les conséquences.

La Presse Canadienne

Le gouverneur prononçait mercredi un discours devant la Chambre de commerce de la région de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au lendemain de la publication de nouveaux chiffres sur l’inflation, qui montrent que celle-ci a ralenti à 3,1 % en octobre au Canada.

Dans son discours, M. Macklem a comparé la lutte contre l’inflation d’aujourd’hui à celle des années 1970, en soulignant les similitudes et les différences entre ces deux périodes.

Selon M. Macklem, l’inflation des années 1970 a également été déclenchée par des évènements mondiaux, mais elle est devenue volatile et durable en partie parce que le gouvernement et la banque centrale n’étaient pas disposés à restreindre les dépenses et à augmenter suffisamment les taux d’intérêt pour juguler l’inflation.

Le Canada présente aujourd’hui deux avantages par rapport aux années 1970 pour le gouverneur : les gens s’attendent à ce que l’inflation retombe à long terme et la Banque du Canada a réagi vigoureusement cette fois-ci en procédant à des hausses de taux énergiques.

Le discours de M. Macklem intervient également au lendemain de la présentation par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, de l’énoncé économique d’automne du gouvernement fédéral, qui prévoit de nouvelles limites aux dépenses publiques alors que l’économie ralentit et que l’inflation reste élevée.