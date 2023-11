Le taux de chômage grimpe et grimpera

Au Canada comme au Québec, le taux de chômage en octobre atteint son niveau le plus élevé depuis plus d’un an. Comme la création d’emplois ralentit et que le nombre de personnes en âge de travailler augmente avec l’immigration, le taux de chômage grimpera encore et pourrait atteindre 6,5 % au cours des prochains mois, prévoient des économistes.