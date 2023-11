Le taux de chômage a grimpé pour la quatrième fois en six mois pour atteindre 5,7 % en octobre. La création d’emploi continue de ralentir, alors que 18 000 emplois se sont ajoutés.

Au Québec, l’emploi a diminué de 22 000 en octobre, après avoir augmenté de 39 000 en septembre. Le taux de chômage en octobre a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 4,9 %. Dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, le taux de chômage a augmenté de 1,0 point de pourcentage, et il s’est établi à 6,0 % en octobre.

Selon Statistique Canada, l’emploi a augmenté dans la construction et dans l’information, la culture et les loisirs en octobre. Cette hausse a été contrebalancée par les baisses enregistrées dans le commerce de gros et de détail et dans la fabrication.

L’emploi a progressé dans quatre provinces en octobre, particulièrement en Alberta (+38 000 ; +1,5 %), tandis qu’il a reculé au Québec.

Il y avait 1,2 million de personnes au chômage en octobre, en hausse de 16,2 % depuis avril. Parmi les personnes qui étaient au chômage en septembre, 60,1 % le sont demeurées en octobre — une proportion supérieure à celle enregistrée 12 mois plus tôt (55,4 %) et une indication que les chercheurs d’emploi éprouvent davantage de difficultés à se trouver du travail qu’il y a un an, selon Statistique Canada.

La hausse du coût de la vie se fait de plus en ressentir au pays. Statistique Canada estime qu’un Canadien sur trois vit dans un ménage qui trouve difficile ou très difficile de subvenir à ses besoins en matière de logement, de transport et de nourriture.

C’est dans le sud de l’Ontario que ces difficultés sont les plus présentes. À Toronto, près de 40 % des ménages disent éprouver des difficultés financières, alors que cette proportion est de moins de 30 % à Montréal. Trois villes québécoises, Montréal, Gatineau et Québec, sont celles où les ménages se disent les moins éprouvés parmi les vingt principales régions métropolitaines canadiennes.