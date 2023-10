Statistique Canada affirme que les ventes du secteur manufacturier ont été stimulées par les sous-secteurs du pétrole et du charbon, des aliments et des machines.

(Ottawa) Deux importants indicateurs de l’économie canadienne ont progressé en août dernier.

La Presse Canadienne

Statistique Canada indique lundi que les ventes du secteur manufacturier ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 72,4 milliards en août, tandis que les ventes du commerce de gros excluant le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et les céréales, ont augmenté de 2,3 % à 83 milliards.

Statistique Canada affirme que les ventes du secteur manufacturier ont été stimulées par les sous-secteurs du pétrole et du charbon, des aliments et des machines. Les ventes de produits du pétrole et du charbon ont augmenté de 10,5 % à 8,4 milliards en août grâce à des volumes et des prix plus élevés, tandis que les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 1,5 % pour s’établir à 12,6 milliards, le niveau le plus élevé jamais enregistré.

L’agence fédérale attribue l’augmentation mensuelle globale à la hausse des prix, les ventes en termes réels ayant diminué de 0,7 % en août.

D’autre part, Statistique Canada affirme que l’augmentation des ventes de gros a été tirée par le sous-secteur des machines, équipements et fournitures et par le sous-secteur divers.

Les ventes dans le sous-secteur des machines, de l’équipement et des fournitures ont progressé de 5,2 % pour atteindre 18,6 milliards en août, enregistrant leur première augmentation en trois mois, stimulées par la hausse des ventes dans le groupe industriel des machines et équipements pour l’agriculture, la pelouse et le jardin.