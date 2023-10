PHOTO SUSAN WALSH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Joe Biden va présenter vendredi les sept régions des États-Unis qui deviendront des « pôles d’hydrogène » et bénéficieront de vastes investissements, une volonté pour le président démocrate de stimuler l’économie grâce à l’énergie verte avant les élections de 2024.

Agence France-Presse

Virginie-Occidentale, Texas, Californie, ou encore un pôle comprenant le Minnesota et les Dakota du Nord et du Sud : sept régions ont été choisies, dont certaines auront un rôle clé pour l’élection présidentielle.

Joe Biden prononcera un discours vendredi à Philadelphie (Pennsylvanie). Les sept lauréats, annoncés vendredi matin dans un communiqué, étaient en lice pour remporter leur part d’un financement de 7 milliards de dollars, prévu par la grande loi sur les infrastructures votée en 2021.

L’objectif est que ces pôles produisent près de trois millions de tonnes d’hydrogène propre par an, soit un tiers de l’objectif de production des États-Unis pour 2030, a indiqué la Maison-Blanche.

Le président démocrate a fait de l’énergie verte un élément clé de son plan économique, surnommé « Bidenomics », visant à relancer l’industrie américaine et à créer des emplois.

« Libérer tout le potentiel de l’hydrogène […] est crucial pour atteindre l’objectif du président Biden, d’une industrie américaine alimentée par l’énergie propre américaine », a déclaré la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm, citée dans le communiqué.

L’investissement financera la production d’hydrogène à grande échelle, les pipelines pour le transporter, et aidera les industries et entreprises à s’adapter à l’utilisation de ce carburant.

Deux des États concernés par ces pôles d’hydrogène — la Pennsylvanie dans le Nord-Est et le Michigan dans le Centre-Nord — ont été des États charnières pour l’élection présidentielle de 2020, lorsque Joe Biden a battu Donald Trump, et le seront probablement à nouveau l’année prochaine.

Vert ou bleu

Mais certains lauréats pourraient n’être pas si verts qu’ils l’annoncent, alerte une ONG, l’« Union des scientifiques préoccupés ».

Certains de ces projets sont « fondés sur la production d’hydrogène à partir de combustibles fossiles et sur des utilisations à risque », explique ainsi Julie McNamara, responsable pour le climat et l’énergie de cette ONG, dans un communiqué.

« Des milliards de dollars des contribuables risquent de perpétuer les injustices et les dommages de l’industrie des combustibles fossiles tout en subventionnant le greenwashing » de ce secteur, avertit-elle. Elle appelle le département de l’Énergie et l’administration Biden à « définir des critères rigoureux de mise en œuvre, d’évaluation et d’engagement ».

L’hydrogène est un vecteur d’énergie renouvelable et stockable. Joe Biden s’est engagé à augmenter la capacité de production de sources à émissions faibles ou nulles de carbone, connues sous le nom d’hydrogène « bleu » et « vert ».

L’hydrogène bleu est produit à partir de gaz naturel dans lequel le dioxyde de carbone issu du processus de fabrication est capté. L’hydrogène vert est produit à partir de sources renouvelables.