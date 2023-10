L’économie a continué d’avancer en septembre, avec 64 000 emplois de plus au Canada. Le taux de chômage est resté inchangé à 5,5 % pour un troisième mois consécutif, mais il est passé de 4,3 % à 4,4 % au Québec, malgré une bonne création d’emplois.

Le Québec a connu la plus forte création d’emplois au Canada en septembre, avec 39 000 postes de plus. Il s’agit de la première augmentation importante de l’emploi dans la province depuis sept mois. Dans la région métropolitaine de Montréal, le taux de chômage est passé de 5,2 % en août à 5 % en septembre, un niveau plus bas qu’à Toronto (6,5 %) et Vancouver (5,8 %).

L’augmentation de 64 000 emplois au Canada en septembre suit une hausse de 40 000 en août. Cette vigueur du marché de l’emploi a de quoi surprendre les économistes, qui avaient prévu entre 5000 et 25 000 emplois de plus et une augmentation du taux de chômage.

Le salaire horaire moyen est en augmentation de 5 % sur un an, après des hausses de 4,9 % en août et de 5 % en juillet. Le nombre d’heures travaillées est en hausse de 2,6 % sur un an.

Selon Statistique Canada, la tendance à la hausse de l’emploi se poursuit dans un contexte de la plus forte croissance démographique au pays depuis 1957. En septembre seulement, la population de 15 ans et plus de l’Enquête sur la population active a augmenté de 82 000.

En septembre, l’emploi a augmenté dans les services d’enseignement et le transport et l’entreposage, et il a diminué dans les services financiers et immobiliers, dans la construction et dans le secteur de l’information et des loisirs.