États-Unis

La Fed maintient ses taux, mais prévoit une hausse avant la fin de l’année

(Washington) La Fed a maintenu ses taux à leur niveau actuel, mercredi, mais prévoit une hausse supplémentaire d’ici la fin 2023 et un niveau plus haut que prévu en 2024, car la croissance des États-Unis cette année devrait être deux fois plus forte que ce qu’elle anticipait en juin.