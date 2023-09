Le budget 2024 doit être adopté par le Congrès avant le 1 er octobre. Mais sans accord entre démocrates et républicains, l’administration fédérale devra cesser certains paiements.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’absence d’un accord sur le budget fédéral américain pour 2024 entre républicains et démocrates pourrait avoir « un effet négatif sur la dette souveraine » du pays, a alerté lundi l’agence de notation Moody’s.

Agence France-Presse

Selon l’agence, s’il n’y a aucun risque de défaut dans la menace de paralysie budgétaire qui semble se profiler, cela « viendrait souligner la faiblesse de la gouvernance et des institutions aux États-Unis en comparaison des autres pays notés AAA ».

« Une paralysie des services publics viendrait démontrer les contraintes significatives que la polarisation politique grandissante continue d’imposer à la politique budgétaire du pays, dans une période de déficit public persistant et de détérioration de la capacité d’endettement », a détaillé l’agence dans une note.

Selon Moody’s, les institutions budgétaires américaines présentent deux faiblesses majeures comparé à ce qui existe dans d’autres pays notés AAA : « les administrations n’adoptent pas de stratégie budgétaire à moyen terme et les règles budgétaires existantes ont peu de pertinence opérationnelle mais viennent simplement renforcer la discorde politique » déjà existante.

Néanmoins, une paralysie des services, en particulier si elle est de courte durée, « aura des conséquences limitées sur l’économie américaine et la croissance nationale », même si l’impact sera, nécessairement, plus important pour les entreprises travaillant avec les services publics, tels que les entreprises de la défense, et certaines zones géographiques, en particulier la région de la capitale, Washington.

Mi-septembre, un responsable de l’administration Biden avait averti qu’une telle paralysie causerait des dégâts sur l’économie américaine, du fait du gel des dépenses et des retards de versements que cela impliquerait de la part des services publics.

L’avis de l’agence de notation vient renforcer la pression sur les républicains et les démocrates afin de parvenir à un accord alors que Moody’s est la dernière agence à avoir maintenu la note maximale AAA pour les États-Unis, après la dégradation annoncée par sa concurrente Fitch en août dernier.

S&P avait été la première à priver les États-Unis du AAA en 2011, et n’a depuis pas relevé la note, restée à AA+.

Le budget 2024 doit être adopté par le Congrès avant le 1er octobre. Mais sans accord entre démocrates et républicains, l’administration fédérale devra cesser certains paiements.