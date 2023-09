(Ottawa) Convoqués à Ottawa par le gouvernement Trudeau, les patrons des cinq grandes chaînes d’épiceries ont été avares de commentaires à l’issue de leur rencontre dans la capitale fédérale, lundi.

« Nous devons stabiliser les prix », a lâché le patron de Sobeys/Empire, Michael Medline. Sans vouloir aller plus loin, il a affirmé que la rencontre avec le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, et la ministre des Finances, Chrystia Freeland, avait été « productive ».

Faisant écho à ces propos, le patron de Metro, Éric La Flèche, a par ailleurs juré que les épiciers travaillaient « fort tous les jours pour réduire les prix le plus qu’on peut ». Mais le fait est que « c’est une chaîne d’approvisionnement, et on est le dernier lien de cette chaîne », a-t-il argué.

« Les prix montent pour les fournisseurs, les fermiers, tout le monde. Tout le monde subit l’inflation. Nous, on est au bout de la chaîne, et c’est pour ça qu’il y a des prix de détail qui ont augmenté », a ajouté M. La Flèche en soulignant que les marges de profit des grands épiciers, elles, n’ont pas augmenté.

Les trois autres dirigeants qui avaient été convoqués à Ottawa – Galen Weston, de Loblaws, Gonzalo Gebara, de Walmart Canada ainsi que le représentant de Costco – se sont faufilés à l’extérieur de l’édifice où avait lieu la rencontre. À leur arrivée, ils étaient passés en coup de vent, sans piper mot.

La ministre Freeland s’était quant à elle arrêtée pour faire une brève déclaration au micro des journalistes. « Notre gouvernement va faire tout en [son] pouvoir pour que les prix puissent se stabiliser », a-t-elle affirmé avant de presser le pas pour s’engouffrer dans l’immeuble gouvernemental.

Critiqué de toutes parts pour son inaction face à la hausse du prix des aliments, le premier ministre Justin Trudeau a sommé jeudi dernier les patrons des grandes chaînes d’épicerie jusqu’à l’Action de grâce pour élaborer un plan visant à réduire le prix du panier d’épicerie.

« Le taux d’inflation a diminué, mais la facture est encore trop élevée pour la nourriture. Pendant ce temps, les grandes chaînes d’épiceries font des profits record. Ces profits-là ne devraient pas se faire sur le dos des gens qui en arrachent pour nourrir leur famille », a alors déploré le premier ministre.

Et s’ils échouent à proposer des solutions satisfaisantes, le gouvernement sévira, a-t-il averti : « Laissez-moi être très clair : si leur plan ne procure pas de véritable répit […], eh bien, nous poserons des gestes. Nous n’excluons rien, y compris des mesures fiscales ».

L’opposition sceptique

Chez les partis d’opposition, le scepticisme règne.

« Est-ce que je pense que les épiceries font trop de profit ? C’est évident qu’elles font plus d’argent qu’elles ne le devraient ! C’est ce qui arrive quand les gouvernements impriment de l’argent et causent de l’inflation », a lâché le chef conservateur Pierre Poilievre à la veille de la rentrée parlementaire, dimanche.

Il a tourné en dérision la convocation des patrons des chaînes de supermarchés ; selon lui, on assiste à rien de plus qu’une « opération de relations publiques », un « théâtre politique » mis en scène par un « acteur » qui devrait plutôt prendre des « actions », a-t-il raillé en faisant référence à Justin Trudeau.

« Demander à des PDG comme Galen Weston d’arrêter d’augmenter les prix, c’est comme demander à Pierre Poilievre de s’attaquer à la crise climatique. Nous savons tous que cela n’arrivera pas et que ce n’est qu’un spectacle », a pour sa part ironisé le néo-démocrate Alistair MacGregor dans un communiqué, lundi.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh doit déposer en après-midi un projet de loi d’initiative parlementaire « visant à mettre fin aux privilèges des PDG des chaînes d’épicerie et à faire baisser les prix des aliments pour les Canadiens ».

D’autres voix veulent être entendues

Au rayon des sceptiques figurent aussi les entreprises agricoles et les transformateurs alimentaires, comme l’ont signalé vendredi passé l’Union des producteurs agricoles (UPA) et le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ).

« La discussion envisagée par le premier ministre n’aboutira pas à des solutions durables et pérennes si la pression financière vécue par les deux premiers maillons de la chaîne alimentaire n’est pas prise en compte rapidement », a déclaré par voie de communiqué le président général de l’UPA, Martin Caron.