Après avoir augmenté pendant trois mois consécutifs, le taux de chômage s’est maintenu à 5,5 % en août au pays. Au Québec, le taux de chômage est passé de 4,5 % en juillet à 4,3 %.

L’emploi a augmenté de 40 000 au Canada en août, indique Statistique Canada. Cette croissance de l’emploi a été dépassée par la croissance démographique et la proportion de la population âgée de 15 ans plus qui occupe un emploi a diminué de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 61,9 %.

Le taux de chômage s’est maintenu à 5,5 %, après avoir augmenté pendant trois mois consécutifs en mai, en juin et en juillet.

L’emploi a augmenté dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques et dans le secteur de la construction. Il y avait moins de personnes travaillant dans la construction en Colombie-Britannique (-33 000 ; -13,5 %) en août 2023 par rapport à août 2022, mais il y en avait plus au Québec (+19 000 ; +6,3 %).

En août 2023, l’emploi a augmenté de 2,8 % (+21 000) dans le secteur des « autres services » (qui comprend les services personnels et les services de réparation) et il a aussi progressé dans le secteur du transport et de l’entreposage (+13 000 ; +1,2 %).

Au Québec, il y avait 14 800 emplois de plus en août qu’au mois précédent, dont près de 11 000 à temps plein. Dans la région métropolitaine de Montréal, le taux de chômage a baissé de 5,3 % en juillet à 5,2 % en août. À Toronto, le taux de chômage est en légère hausse, de 6,5 % le mois précédent à 6,6 % en août.

Le marché du travail reste très tendu dans la région métropolitaine de Québec, où le taux de chômage est passé de 3,5 % en juillet à 3,2 % en août.

Par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,9 % (+1,56 $ pour atteindre 33,47 $) en août, après avoir progressé de 5,0 % en juillet. Le total des heures travaillées a augmenté de 0,5 % en août et de 2,6 % par rapport à un an plus tôt.

Forte croissance démographique

La croissance démographique dépasse le rythme de création d’emplois. L’économie canadienne a créé 40 000 emplois en août, mais en raison de la forte croissance démographique. Il faudrait au moins 50 000 emplois de plus chaque mois pour que le taux de chômage demeure constant, indique Statistique Canada.

La population âgée de 15 ans a augmenté de 103 000 (+0,3 %) en août et de 81 000 en moyenne chaque mois depuis le début de 2023. De 2017 à 2019, la croissance de la population âgée de 15 ans et plus s’est chiffrée en moyenne à 38 000 par mois. Au cours de cette période, une croissance de l’emploi d’environ 25 000 par mois était requise pour que le taux d’emploi demeure constant.

Télétravail en baisse

La proportion de travailleurs travaillant habituellement exclusivement à domicile s’est établie à 13,6 % en août 2023, en baisse de 3,2 points de pourcentage par rapport à août 2022.

Statistique Canada a questionné les télétravailleurs pour savoir quels jours de la semaine ils se rendent à leur lieu de travail et aider les entreprises et les décideurs à prévoir les périodes de pointe pour le transport en commun et d’autres services.

Chez l’ensemble des travailleurs ayant un mode de travail hybride en août, la plupart se rendaient habituellement à leur lieu de travail le mardi (50,2 %), le mercredi (51,4 %) ou le jeudi (48,3 %), et un moins grand nombre d’entre eux se rendaient habituellement à leur lieu de travail le lundi (42,4 %), le vendredi (37,1 %), le samedi (3,8 %) ou le dimanche (2,8 %).