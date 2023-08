(Washington) La croissance du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis au deuxième trimestre a été révisée en légère baisse, et s’établit à 2,1 % en rythme annualisé contre une progression de 2,4 % initialement annoncée, selon la deuxième estimation du département du Commerce, publiée mercredi.

Agence France-Presse

Cette actualisation est liée à des investissements privés moins élevés que ce qui avait été estimé initialement, tandis que les dépenses publiques ont, elles, été plus élevées.

Si l’on compare simplement au trimestre précédent, comme le font d’autres économies avancées, la croissance est de 0,5 %, contre 0,6 % initialement annoncée.

La croissance avait surpris par sa vigueur au deuxième trimestre, s’accélérant par rapport aux 2,0 % du premier trimestre, quand les analystes la voyaient ralentir ou, au mieux, rester stable.

En 2022, la croissance de l’économie américaine avait ralenti à 2,1 %, après avoir connu en 2021 la plus forte croissance depuis 1984 (5,9 %), et en 2020 le plus fort recul du PIB depuis 1946 (-3,5 %) et deux mois de récession à cause de la COVID-19.