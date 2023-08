L’indice Dow Jones cédait 0,40 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, lâchait 0,27 % et l’indice S&P 500 reculait de 0,41 %.

(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, préoccupée par l’économie chinoise après une série d’indicateurs décevants et un abaissement des taux de la banque centrale chinoise, tandis que la consommation reste solide aux États-Unis.

Agence France-Presse

