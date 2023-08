(Londres) Les marchés mondiaux étaient en hausse vendredi matin, au lendemain de la décision de la Banque d’Angleterre d’augmenter son taux directeur et quelques heures avant la publication de données sur l’emploi aux États-Unis.

La Presse Canadienne

Londres et Paris ajoutaient 0,4 % en début de séance en Europe, tandis que Francfort s’améliorait de 0,2 %.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles progressait de 0,2 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,4 %.

En Asie, le Nikkei 225 a ajouté 0,1 % à Tokyo. La bourse de Shanghai a avancé de 0,2 % et le Hang Seng de 0,6 % à Hong Kong. Sydney a grimpé de 0,2 % et Séoul a perdu 0,1 %. Le Sensex indien s’est amélioré de 0,4 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole ajoutait 29 cents US à 81,84 $ US le baril.