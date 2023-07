Une nouvelle pause possible en septembre, selon un responsable de la Fed

(Washington) Un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) a estimé lundi qu’une nouvelle pause dans les hausses de taux lors de la prochaine réunion en septembre, est envisageable, si l’économie du pays continue à évoluer positivement.

Agence France-Presse

Si les données économiques qui seront publiées d’ici la réunion des 19 et 20 septembre montrent que l’inflation continue de ralentir et que l’activité économique et l’emploi restent solides, « je pense que tout le monde sera à l’aise pour rester là où nous sommes », a estimé le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, lors d’une interview sur Yahoo finance.

La Fed a, mercredi, relevé ses taux pour la 11e fois depuis mars 2022, après une pause lors de sa précédente réunion, mi-juin. Son principal taux directeur se situe désormais dans une fourchette de 5,25 à 5,50 %.

Austan Goolsbee, qui dispose en 2023 du droit de vote tournant au sein du comité de politique monétaire (FOMC), organe de décision de la Fed, a cependant averti qu’aucune décision n’est assurée à ce stade : « Rien n’est exclu, rien n’est assuré. Ne nous lions pas les mains ».

« Je n’ai pas encore décidé de ce qui devrait arriver en septembre », a-t-il encore souligné.

Austan Goolsbee a salué le fait que la Fed ait, jusqu’à présent, réussi à faire ralentir l’inflation sans créer de dommages importants pour l’économie.

« Notre objectif est de rester sur ce que j’appelle la voie dorée, qui consiste à réduire l’inflation sans provoquer de récession majeure. Et ça serait un triomphe pour la Fed […]. Nous n’avons jamais réussi à faire baisser l’inflation autant que nous l’avons fait jusqu’à présent sans récession », a-t-il détaillé.

Selon lui, atteindre cet objectif « est certainement une possibilité à ce stade ».

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait gardé toutes les options ouvertes, mercredi lors de sa conférence de presse organisée à l’issue de la réunion du FOMC.

« Il est possible que nous relevions à nouveau les taux lors de la réunion de septembre si les données le justifient. […] Il est possible que nous choisissions de rester au même niveau », s’était-il contenté de commenter.

Mais la récession, qui semblait inéluctable il y a encore quelques mois, semble désormais pouvoir être évitée. Les économistes de la Fed viennent de retirer ce risque de leurs prévisions économiques, anticipant toutefois « un ralentissement notable de la croissance », selon Jerome Powell.