(Ottawa) La Banque du Canada affirme ne pas vouloir hausser les taux d’intérêt plus que nécessaire, les membres de son conseil de direction étant conscients des risques associés à une trop forte augmentation.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

La banque centrale a publié mercredi le résumé des délibérations qui ont précédé sa décision du 12 juillet, par laquelle elle a haussé de nouveau son taux d’intérêt directeur, alors que l’économie se montrait en meilleure santé que prévu.

La banque centrale a ainsi relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, le portant à 5,00 %, son plus haut niveau depuis 2001.

Selon le résumé, le conseil de direction a examiné si les hausses de taux mettaient simplement plus de temps à affecter l’économie ou si les taux d’intérêt n’avaient pas suffisamment augmenté pour ralentir l’économie et faire ralentir l’inflation.

« Si la politique monétaire n’était pas assez restrictive pour ramener l’inflation à la cible dans un délai raisonnable, les taux pourraient devoir être relevés de nouveau plus tard. Si la politique monétaire mettait plus de temps à agir seulement parce que les effets du resserrement nominal ne faisaient que commencer à se répercuter sur la consommation globale, un resserrement trop fort pourrait rendre les conditions économiques plus difficiles que nécessaire », a indiqué le résumé.

En fin de compte, les décideurs de la banque ont estimé que les deux facteurs étaient en partie en jeu, mais que le coût associé à une trop longue attente avant d’augmenter les taux l’emportait sur les avantages.

L’inflation annuelle au Canada a considérablement ralenti depuis l’été dernier, atteignant 2,8 % en juin. C’est dans la fourchette cible de la banque centrale, qui se situe entre 1,0 % et 3,0 %.

Mais la Banque du Canada est toujours préoccupée par la croissance des prix, car la mesure de base de l’inflation, qui ne tient pas compte des prix les plus volatils, reste élevée.

La banque centrale s’attend également à ce que le retour à une inflation de 2 % prenne plus de temps qu’elle ne l’avait prévu précédemment. De nouvelles projections publiées plus tôt ce mois-ci montrent que l’inflation devrait osciller autour de 3 % au cours de l’année prochaine, avant de diminuer régulièrement jusqu’à 2 % d’ici la mi-2025.

Le document réitère que la Banque du Canada a l’intention de prendre ses décisions futures sur les taux « une à la fois », en s’appuyant sur les données économiques à sa disposition.

La prochaine décision de la banque centrale sur les taux d’intérêt est prévue pour le 6 septembre.