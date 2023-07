Le marché du travail est resté solide en juin, alors que 60 000 emplois de plus se sont ajoutés au pays. Au Québec, le taux de chômage est passé de 4 % à 4,4 %.

L’emploi a peu varié au Québec pour un cinquième mois consécutif en juin. Le taux de chômage a augmenté parce qu’un plus grand nombre de personnes étaient à la recherche de travail, selon Statistique Canada,

Malgré la hausse de 60 000 emplois, le taux de chômage a aussi augmenté de 5,2 % à 5,4 % au Canada, parce que plus de gens étaient à la recherche de travail. Le taux de chômage est à son niveau le plus élevé depuis plus d’un an.

Il y avait 1,1 million de chômeurs au Canada en juin, une hausse de 4,9 % par rapport au mois précédent. Malgré les deux hausses en mai et juin, le taux de chômage au Canada reste plus bas que la moyenne de 5,7 % des 12 mois qui ont précédé la pandémie, souligne Statique Canada.

La création d’emplois en juin a été concentrée en Ontario (+56 000), en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. Le Québec compte 8400 emplois de moins, une diminution de 0,2 % comparativement au mois précédent.

L’emploi a progressé dans le commerce de gros et de détail (+33 000), dans la fabrication (+27 000), dans les soins de santé et l’assistance sociale (+21 000) et dans le transport et l’entreposage (+10 000). Le secteur de la construction, les services d’enseignement et l’agriculture ont perdu des emplois.

L’augmentation des salaires continue de se modérer. Le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2 % en juin par rapport à un an plus tôt, après avoir progressé de 5,1 % en mai. Le total des heures travaillées était pratiquement inchangé en juin et il était en hausse de 2,0 % par rapport à un an plus tôt.