(Washington) Une gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) a estimé jeudi que « des hausses supplémentaires des taux seront nécessaires », pour juguler une inflation toujours très élevée, après une pause marquée la semaine dernière dans ces relèvements.

Agence France-Presse

« Je crois que des hausses supplémentaires des taux seront nécessaires pour ramener l’inflation à notre objectif » de 2 %, a déclaré Michelle Bowman lors d’une conférence organisée par l’antenne régionale de Cleveland de la Fed.

Elle a cependant précisé avoir « soutenu » la décision de la Fed le 14 juin, de laisser les taux dans leur fourchette de 5,00-5,25 %, marquant une pause pour la première fois depuis mars 2022, après 10 hausses d’affilée.

« Bien que le resserrement de la politique monétaire ait eu un certain effet sur l’activité économique et l’inflation à ce jour, nous avons vu l’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie, NDLR) stagner depuis l’automne 2022 », a relevé la gouverneure.

« Je m’attends à ce que nous devions augmenter davantage le taux afin de parvenir à une position suffisamment restrictive de politique monétaire pour faire baisser l’inflation de manière significative et durable », a-t-elle encore précisé.

Mme Bowman n’a cependant pas précisé jusqu’où elle juge nécessaire de faire grimper le taux directeur.

Le président de la Fed, Jerome Powell, qui était entendu mercredi par une commission de la Chambre des représentants, avait lui aussi averti que les taux allaient certainement reprendre leur ascension.

« Compte tenu du chemin parcouru, il peut être cohérent de relever les taux, mais de le faire à un rythme plus modéré », a-t-il déclaré.

« Presque tous » les responsables de la Fed « s’attendent à ce qu’il soit approprié de relever encore quelque peu les taux d’intérêt d’ici la fin de l’année », avait encore indiqué M. Powell. Avec « une grande majorité » favorable à deux hausses.

M. Powell poursuit jeudi son audition semi-annuelle devant le Congrès, et sera entendu par une commission du Sénat.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 25 et 26 juillet.